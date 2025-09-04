Ιστορική απόφαση στην Αγγλία: Ψηφίστηκε κατώτατος μισθός για τις παίκτριες της WSL!

Μετά από 18 μήνες συζητήσεων με την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Αγγλίας, η Women’s Super League και η Β' κατηγορία του ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας, ανακοίνωσαν ότι καθιερώνεται για πρώτη φορά κατώτατος μισθός για τις ποδοσφαιρίστριες.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί το ότι, ιδιαίτερα οι αθλήτριες της WSL2, δε θα χρειάζεται πλέον να συνδυάζουν το ποδόσφαιρο με μια δεύτερη μερικής απασχόλησης εργασία προκειμένου να βγάλουν τα προς το ζην και να καλύψουν τα έξοδά τους.

Η διευθύντρια της WSL, Χόλι Μέρντοκ μίλησε στο Guardian ,που ανέδειξε πρώτο το θέμα, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις παίκτριες και στις ζωές τους, αν και το ποσό που θα οριστεί ως βάση δεν αποκαλύφθηκε ακόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ωστόσο, ο κατώτατος μισθός θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία και το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται η κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ελάχιστο συμβόλαιο στη National Women’s Soccer League ανέρχεται στα 48.500 δολάρια, δηλαδή περίπου 42.500 ευρώ.

Η Μέρντοκ ξεκαθάρισε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών παραμένει οικονομικά εύθραυστο, ωστόσο η δυναμική του είναι τεράστια ιδιαίτερα μετά τα απανωτά sold out στις τελευταίες διοργανώσεις της UEFA. Επεσήμανε πως η αύξηση των μισθών πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μη δημιουργηθούν δυσβάσταχτα κόστη για τις ομάδες, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και το ότι οι παίκτριες θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να αφοσιώνονται στο ποδόσφαιρο.

Εάν το μέτρο αυτό εφαρμοστεί στην πράξη, η Αγγλία θα κάνει ένα τεράστιο βήμα, καθώς δεν αρκεί να μιλάμε για ισότητα εαν οι ίδιες οι αθλήτριες δεν μπορούν να ζουν από το άθλημά με το οποίο ασχολούνται. Ο κατώτατος μισθός δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για να χτιστεί ένα πραγματικά επαγγελματικό περιβάλλον για εκείνες που παρά το ότι δε θεωρούνται αμιγώς επαγγελματίες, προπονούνται και παίζουν σαν να είναι επαγγελματίες.