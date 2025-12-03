Η αλήθεια είναι πως όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο φετινό Champions League ή στα προκριματικά για να είμαστε σωστοί, αρχικά οι περισσότεροι αν όλοι είπαν ένα μεγάλο μπράβο, γιατί μόνο όταν παίζεις απέναντι στους καλύτερους, ανεβαίνεις και εσύ επίπεδο, ωστόσο σίγουρα δεν περιμέναμε να δούμε και κάτι φοβερό. Όταν λέω φοβερό, μια διάκριση, αν και κακά τα ψέματα το να βρεθεί γυναικεία ελληνική ομάδα σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής μετά από 25 χρόνια είναι από μόνο του κάτι σπουδαίο.

Όταν μάλιστα αντίπαλοι ήταν μεγαθήρια όπως η Vero Μιλάνο ή και η Εξατσίμπασι, είναι λογικό να μην περιμέναμε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και όμως η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς με το καλημέρα, το ματς στην Ιταλία, μας έδειξε πως μπορεί φέτος να κάνει κάτι παραπάνω από μια απλή συμμετοχή στο Champions League, χάνοντας από την Μιλάνο ναι μεν με 3-0, αλλά παλεύοντας και με το παραπάνω.

Αυτό όμως που μας έδειξε την Τρίτη το βράδυ στο «Μελίνα Μερκούρη» κόντρα σε ένα επίσης μεγαθήριο όπως είναι η Εξατσίμπασι, δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Οι «ερυθρόλευκες» παρότι βρέθηκαν πίσω με 2-1 κατάφεραν να πάρουν μια τεράστια νίκη, ίσως την μεγαλύτερη ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Ναι μπορεί να είναι λίγο οξύμωρο να το γράφουμε αυτό, όταν ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει το Challenge Cup, αλλά εδώ μιλάμε για το Champions League και μια ομάδα που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Οι Τουρκάλες έχουν κατακτήσει 1 Champions League, 3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Συλλόγων, 3 CEV Cup, 5 Κύπελλα Τουρκίας και 28 πρωταθλήματα, του κορυφαίου μαζί με το Ιταλικό, πρωταθλήματος του κόσμου. Μιλάμε για ένα μεγαθήριο που μόνο στο άκουσμά του τρομάζει τους πάντες. Για την ακρίβεια όχι τους πάντες, καθώς οι Πειραιώτισσες όχι μόνο δεν τρόμαξαν και κοίταξαν στα ίσια την τεράστια αυτή αντίπαλο, αλλά κατάφεραν να την κερδίσουν κιόλας. Και το έκαναν στηριζόμενες στο σερβίς όπου εκτός των 9 άσων δυσκόλεψαν και με το παραπάνω την υποδοχή των αντιπάλων τους, αφήνοντάς τους μόλις στο 42% επίθεση.

Καλοί οι αριθμοί, καθώς όντας στο βόλεϊ λένε και με το παραπάνω την αλήθεια, ωστόσο η σπουδαία αυτή νίκη επετεύχθη γιατί οι «ερυθρόλευκες» έβγαλαν ψυχή. Κυνηγούσαν την κάθε μπάλα στην άμυνα και τα έδιναν όλα σε κάθε πόντο. Με την Κούμπουρα να κάνει ακόμα ένα φοβερό παιχνίδι έχοντας συνολικά 26 πόντους και εξαιρετικές τις Βάνιακ και Κονέο με 14 και 13 αντίστοιχα και τον Κοβάτσεβιτς να «κλειδώνει» την τεράστια Εξατσίμπασι έγινε αυτό το ιστορικό 3-2.

Πραγματικά θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά, γιατί αυτή η νίκη αξίζει πολλά. Και τα αξίζει γιατί όχι μόνο είναι η μεγαλύτερη Ελληνικής ομάδας, αλλά γιατί βάζει και πάλι το πολύπαθο άθλημά μας στον ευρωπαϊκό χάρτη. Μετά από χρόνια που οι ομάδες μας είχαν φτάσει στο σημείο να μην κατεβαίνουν καν στην Ευρώπη λόγω οικονομικών προβλημάτων, φτάσαμε στο σημείο να δούμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει την πανίσχυρη Εξατσίμπασι, αλλά και να περιμένουμε να δούμε ακόμα και ελληνικό ημιτελικό στο Challenge Cup, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάσουν εκεί ο Πανιώνιος και ο Παναθηναϊκός.

Μέχρι τότε όμως ας χαρούμε αυτές τις μεγάλες νίκες όπως ήταν η συγκεκριμένε επί της Τούρκικης ομάδας, επί ενός μεγαθηρίου, το οποίο είχε κανονικά στις τάξεις της και την σπουδαία Καρακούρτ που ήταν αμφίβολη, κάτι που κάνει αυτή την ήδη τεράστια νίκη, ακόμα μεγαλύτερη. Και σίγουρα μας ανοίγει την όρεξη για ακόμα καλύτερη συνέχεια, τόσο του Ολυμπιακού στο Champions League, όσο των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Το άθλημα δείχνει να επιστρέφει και το 3-2 των «ερυθρολεύκων» επί της Εξατσίμπασι το φώναξε δυνατά…

ΥΓ: Ναι η νίκη του Ολυμπιακού είναι τεράστια, αλλά αξίζει και με το παραπάνω μια αναφορά για τον τεράστιο Ούρος Κοβάσεβιτς. Ο Σέρβος έχοντας να παίξει 7 μήνες βόλεϊ αγωνίστηκε κόντρα στον Μίλωνα και 24 πόντους με πάνω από 60% ποσοστό στην επίθεση και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη νίκη πρόκριση. Μιλάμε για έναν τεράστιο παίκτη που αν φτάσει στο σημείο που μπορεί, θα μας δείξει πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στην χώρα μας…