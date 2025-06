Αλέσια Ρούσο: «Τα social media μπορούν να σε καταστρέψουν» - Η εθνική Αγγλίας κατά της διαδικτυακής κακοποίησης

Η Αλέσια Ρούσο, άνοιξε την καρδιά της στο BBC και μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς η κακοποίηση στα social media μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία ενός αθλητή. Η 26χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Άρσεναλ, εξήγησε πως προτιμά να μένει μακριά από τα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια μεγάλων διοργανώσεων, όπως το EURO 2025 που αναμένεται να αρχίσει μέσα στον Ιούλιο.

«Έχω βιώσει κακοποίηση στο παρελθόν. Όταν ήμουν πιο νέα, ασχολιόμουν πολύ με το τι γράφεται. Διάβαζα σχόλια που δεν έπρεπε και επηρεαζόμουν. Πλέον, ξέρω ότι οι μόνες απόψεις που έχουν σημασία είναι αυτές του προπονητή, της οικογένειάς μου και των συμπαικτριών μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι στο Μουντιάλ απομακρύνθηκε πλήρως από τα social media, παραδίδοντας τον έλεγχο του λογαριασμού της σε τρίτους, ώστε να επικεντρωθεί απόλυτα στο αγωνιστικό σκέλος, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν αρνητικά σχόλια.

Δεν είναι, ωστόσο, μόνο η Ρούσο που επιλέγει συνειδητά την αποχή από τα social. Η Γκρέις Κλίντον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ηλικία μόλις 22 ετών, μίλησε για ένα «τοξικό περιβάλλον», ενώ η Λόρεν Τζέιμς της Τσέλσι είπε σχετικά με το θέμα: «Η κακοποίηση δεν σταματά ποτέ. Ακόμα και σε παιχνίδια όπως το FIFA, όταν το avatar μου σκοράρει, δέχομαι απειλητικά μηνύματα χωρίς λόγο».

Η Κίρα Γουόλς και η Λούσι Μπρονζ έχουν εγκαταλείψει εντελώς τα social media και έχουν αφήσει σε άλλους τη διαχείριση των λογαριασμών τους, με τη δεύτερη μάλιστα να έχει τονίσει στο παρελθόν τα εξής: «Οι οικογένειές μας βλέπουν αυτά τα σχόλια και πληγώνονται. Τα social media είναι θαυμάσια από τη μία, αλλά καταστροφικά από την άλλη».

Τα σχόλια των παικτριών της εθνικής Αγγλίας σχετικά με το θέμα της κακοποίησης στα social ήρθαν λίγες ημέρες μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις της τενίστριας Κέιτι Μπούλτερ, η οποία δέχθηκε απειλές για τη ζωή της και η οικογένειά της στοχοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Ρολάν Γκαρός. Το φαινόμενο αυτό, όμως, δεν είναι μεμονωμένο.

