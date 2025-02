Η Σαμ Κερ αθωώθηκε μετά την κατηγορία για ρατσιστική επίθεση σε βάρος αστυνομικού

Η αρχηγός των Matildas και άσος της Τσέλσι, Σαμ Κερ, κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο του Λονδίνου για την κατηγορία της ρατσιστικής επίθεσης, μετά από επεισόδιο που είχε σημειωθεί την 30ή Ιανουαρίου 2023.

Εκείνη την ημέρα, η 31χρονη Κερ και η σύντροφός της, Κρίστι Μιούις, επίσης ποδοσφαιρίστρια της Γουέστ Χαμ, είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ προτού μεταφερθούν στο αστυνομικό τμήμα του Twickenham με ταξί. Ο οδηγός του ταξί κατήγγειλε πως οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν να πληρώσουν τα έξοδα καθαρισμού, όταν λέρωσαν το αυτοκίνητο ενώ μία εξ αυτών έσπασε το πίσω τζάμι του οχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο τμήμα η Κερ έγινε επιθετική και προσβλητική απέναντι στον αστυνομικό Στίβεν Λόβελ, αποκαλώντας τον «γ@μ#μ€νο ηλίθιο και λευκό». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης, η ίδια αρνήθηκε ότι η αναφορά της στον αξιωματικό είχε ρατσιστική χροιά και υποστήριξε πως η συμπεριφορά της ήταν αποτέλεσμα του φόβου που αισθάνθηκε μέσα στο ταξί, όπου, όπως ισχυρίστηκε, εκείνη και η σύντροφός της ένιωσαν παγιδευμένες.

Μετά από μία συνεδρίαση που διήρκεσε τέσσερις ώρες, η ετυμηγορία του ενόρκου σώματος ήταν ομόφωνα αθωωτική, κάτι που έφερε ανακούφιση στην αρχηγό της εθνικής Αυστραλίας. Σε δήλωσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ του ποδοσφαίρου γυναικών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορώ επιτέλους να αφήσω αυτή τη δύσκολη περίοδο πίσω μου. Ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που εκφράστηκα, αλλά ουδέποτε είχα πρόθεση να προσβάλω ή να βλάψω κανέναν».

Η απόφαση του δικαστηρίου κλείνει ένα κεφάλαιο που απασχόλησε έντονα και τα μέσα ενημέρωσης, με την Κερ να δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και να αφοσιωθεί στη συνέχεια της καριέρας της και στην Τσέλσι όπου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια.

Chelsea striker Sam Kerr has been found NOT GUILTY of causing racially aggravated harassment, after calling a Metropolitan Police officer "stupid and white". pic.twitter.com/zACfl8hjpU