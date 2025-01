Οι παίκτριες του Μπανγκλαντές «έσπασαν» τη σιωπή τους για την κακοποίηση που υφίστανται και απειλούν με παραίτηση

Οι 17 παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού Σαμπίνα Κατούν, βρέθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καταθέτοντας μια γραπτή δήλωση στους δημοσιογράφους. Με δάκρυα στα μάτια και φωνές που έτρεμαν από αγανάκτηση, ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση του προπονητή τους Πίτερ Μπάτλερ, κατηγορώντας τον για ψυχολογική κακοποίηση, λεκτική βία και απρεπή συμπεριφορά.

Την ίδια στιγμή άγνωστοι κατέστρεψαν το προπονητικό τους κέντρο, με την πρόφαση ότι η συμμετοχή γυναικών στον αθλητισμό αντιβαίνει στους ισλαμικούς νόμους, κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους και τις ώθησε στο να πάρουν δημοσίως θέση.

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, όχι επειδή το θέλουμε, αλλά επειδή δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε η σχετική δήλωσή τους. «Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο ποδόσφαιρο, παλέψαμε και θυσιάσαμε τα πάντα για να φέρουμε περηφάνια στη χώρα μας. Και όμως, αντί για στήριξη, βρισκόμαστε αντιμέτωπες με προσβολές, εκφοβισμό και απαξίωση από τον ίδιο μας τον προπονητή!»

Οι παίκτριες περιέγραψαν μια σειρά από περιστατικά που αποδεικνύουν, όπως λένε, την ακατάλληλη συμπεριφορά του Μπάτλερ απέναντί τους. Ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια του SAFF Championship, ο ομοσπονδιακός τους έκανε αυθαίρετες επιλογές, αποκλείοντας έμπειρες παίκτριες από κρίσιμους αγώνες, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας. Ο ίδιος αναγκάστηκε να αλλάξει στρατηγική υπό την πίεση των κακών αποτελεσμάτων, αλλά ήταν πολύ αργά καθότι είχε χαθεί η εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του και είχε χαλάσει η συνοχή του συνόλου.

