«Προτεραιότητά μας είναι η ανδρική ομάδα»: Οι δηλώσεις του Τζιμ Ράτκλιφ άνοιξαν νέα «μέτωπα» στη Γιουνάιτεντ

Η δυσαρέσκεια εξαιτίας πολλών αποφάσεων του Τζιμ Ράτκλιφ είναι έντονη στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «United we Stand» είχε αναφέρει τα εξής: «Η εστίασή μας είναι στην ανδρική ομάδα. Υπάρχει ένα όριο στο τι μπορείς να κάνεις, και αν δεν επικεντρωθείς εκεί, χάνεις την αποτελεσματικότητά σου. Πρέπει να λύσουμε πρώτα το βασικό μας ζήτημα, που είναι η ανδρική ομάδα».

Όπως ήταν φυσικό, αυτή η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς με κάποιον τρόπο υποδήλωνε μία έλλειψη ενδιαφέροντος για τις γυναίκες παίκτριες.

Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας των Κόκκινων Διαβόλων, Μαρκ Σκίνερ, δεν άφησε τα λόγια του αφεντικού του ασχολίαστα και παραδέχθηκε ότι του ήταν «δύσκολο» να τα ακούει καθώς ο ίδιος ζει από μέσα την προσπάθεια των παικτριών του τη φετινή σεζόν και ξέρει πόσο δύσκολο είναι για εκείνες να πάρουν την αναγνώριση που τους αξίζει.

«Θα ήθελα, φυσικά, να έχουμε τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στη λίγκα, αλλά όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε για να αναπτυχθούμε. Στοχεύουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο που θα δώσει στις γυναίκες ίσα δικαιώματα και περισσότερες ευκαιρίες», είπε ο Άγγλος τεχνικός που επεσήμανε ότι πέραν της οικονομικής ενίσχυσης αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι το να υπάρχει ένα σύστημα υποστήριξης από τον σύλλογο και μία κοινή στρατηγική ώστε να πετύχουν τόσο η ανδρική όσο και η γυναικεία ομάδα.

Η αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Νταν Άσγουορθ ήταν ένα ακόμα πλήγμα για τις ποδοσφαιρίστριες της Γιουνάιτεντ. Ο Άσγουορθ, που είχε ως κύρια αποστολή του την ευημερία της ομάδας αυτής, απολύθηκε χωρίς να έχει προλάβει να εφαρμόσει το πλάνο που είχε φτιάξει. Ο ίδιος ο Ράτκλιφ μάλιστα είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, καθώς είχε ρίξει στον Άσγουορθ το... βάρος αυτής της ευθύνης.

Οι οικονομικές επενδύσεις των Κόκκινων Διαβόλων αντικατοπτρίζουν την ανισότητα για την οποία έκανε λόγο και ο Σκίνερ. Για την ανδρική ομάδα δαπανήθηκαν σχεδόν 200 εκατομμύρια λίρες στην προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, ενώ ολόκληρη η γυναικεία ομάδα είχε λειτουργικά έξοδα μόλις 6,8 εκατομμύρια λίρες την προηγούμενη σεζόν. Αυτή η ανισορροπία προκαλεί προβληματισμό για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ομάδας γυναικών.

Η έλλειψη ξεκάθαρης κατεύθυνσης επηρεάζει όμως και τις ίδιες τις παίκτριες. Η κορυφαία τερματοφύλακας Μέρι Ερπς δήλωσε τον Μάιο ότι περίμενε απαντήσεις και βελτιωμένες προτάσεις από τον σύλλογο πριν αποφασίσει αν θα μείνει ή όχι. Τελικά, η Ερπς πήγε ως ελεύθερη στην Παρί Σεν Ζερμέν γιατί αισθάνθηκε ότι εκεί θα είχε περισσότερες προοπτικές.

