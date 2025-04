Ρίγη συγκίνησης στη Νορβηγία: Αποθέωση για την ομάδα γυναικών της Παλαιστίνης και όλα τα έσοδα για βοήθεια στη Γάζα

Το φιλικό ανάμεσα στη γυναικεία ομάδα της Βολερένγκα και την εθνική Παλαιστίνης δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική συνάντηση. Έμοιαζε περισσότερο με μία εκδήλωση συμπαράστασης κι ένα ηχηρό μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να ξεπεράσει τα όρια των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και να γίνει μέσο διεκδίκησης της ειρήνης.

Παρουσία 2.134 θεατών, που αγόρασαν τα εισιτήριά τους γνωρίζοντας πως όλα τα έσοδα θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η αναμέτρηση μετατράπηκε σε μια σπάνια στιγμή καθολικής στήριξης. Η Βολερένγκα επικράτησε με 4-0, όμως κανείς δε στάθηκε στο σκορ. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις παίκτριες της Παλαιστίνης, στις εκφράσεις, στα βουρκωμένα μάτια τους και στην υπερηφάνεια που έφεραν φορώντας το εθνόσημο.

Οι απόλυτες πρωταγωνίστριες ήταν αυτές οι παίκτριες στις οποίες δεν επιτρέπεται εδώ και χρόνια να παίζουν ποδόσφαιρο στην πατρίδα τους! Για περισσότερα από 20 χρόνια, παλεύουν για την ισότητα, με τον πόλεμο να έχει «παγώσει» οποιεσδήποτε συζητήσεις γύρω από το θέμα. Έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φθάσουν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να κάνουν αυτό που αγαπούν, να παίξουν ποδόσφαιρο και μάλιστα εκπροσωπώντας μία χώρα που σφυροκοπείται ανελέητα.

Το κοινό τις αποθέωσε με πανό και συνθήματα που ζητούσαν ελευθερία για την Παλαιστίνη, ενώ τα χειροκροτήματα δε σταμάτησαν ούτε στιγμή. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτριες αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους αλλά και με τις ποδοσφαιρίστριες της Βολερένγκα, μέσα σε μία πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα, που υπενθύμισε σε όλους ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να δίνει φωνή σε όσους υποφέρουν σιωπηλά.

THIS IS MORE THAN FOOTBALL IT IS A GAME OF SOLIDARITY UNITY AND HOPE‼️



A powerful friendly match between Välerenga Women and the Palestine National Women's Team brought more than just football to the field it brought solidarity, unity, and hope. pic.twitter.com/WHGEKuWrRj