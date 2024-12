Η Έλι Ρόμπακ επέστρεψε στη δράση 303 ημέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο και ντεμπούταρε στην Μπαρτσελόνα

Η Έλι Ρόμπακ, η τερματοφύλακας της εθνικής Αγγλίας, μίλησε για το «απίστευτο συναίσθημα» που την κατέκλυσε μόλις έκανε το ντεμπούτο της για την Μπαρτσελόνα, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε νωρίτερα μέσα στη χρονιά και παραλίγο να αποβεί μοιραία για την ίδια και την καριέρα της.

Η 25χρονη αποκάλυψε τον περασμένο Μάρτιο ότι υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, σημειώνοντας πως ευτυχώς δεν επήλθε μόνιμη βλάβη στη λειτουργία του εγκεφάλου ή στην όρασή της. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα σε αυτό το διάστημα και παρά το ότι ήταν εκτός δράσης, η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε τη μεταγραφή της ως ελεύθερη από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2024. Στην τελευταία αγωνιστική της Liga F αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 303 ημέρες. Για την ιστορία, οι Καταλανές επικράτησαν 4-2 της Ρεάλ Μπέτις και υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο τη νέα τους συμπαίκτρια.

