Τα όνειρα της 19χρονης Σελίν Χαϊντάρ «θρυμματίστηκαν» από βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Βηρυτό

Η Σελίν Χαϊντάρ, ήταν ένα βήμα πριν εκπληρώσει το μεγαλύτερό της όνειρο: Να γίνει παίκτρια της ομάδας γυναικών του Λιβάνου. Μία τεράστια καταστροφή όμως μετά από «χτύπημα» των Ισραηλινών στη Βηρυτό επρόκειτο να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την καριέρα, αλλά και την ίδια τη ζωή της.

Όταν τον Σεπτέμβριο ξέσπασε ο πόλεμος στην περιοχή, η οικογένειά της, όπως και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη νότια Βηρυτό, καθώς οι ισραηλινές βόμβες σφυροκοπούσαν την πόλη. Παρόλα αυτά, η 19χρονη ποδοσφαιρίστρια, λόγω των σπουδών αλλά και των προπονήσεών της, επέστρεφε συχνά στα νότια. Όπως περιέγραψε ο πατέρας της, Άμπας Χαϊντάρ, η κόρη του έφευγε από το σπίτι της όταν ήχούσαν οι σειρήνες και πήγαινε στα καταφύγια, αλλά επέστρεφε πάντα τα βράδια για να κοιμηθεί εκεί.

Celine Haidar, a member of the Lebanese women’s national team, was severely injured following an Israeli airstrike in Beirut. pic.twitter.com/o5DtLroRJW