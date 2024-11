«Stop the Purple»: Η ομάδα γυναικών της Πόρτο στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας

«Stop the Purple» ονομάζεται η νέα καμπάνια η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ομάδας γυναικών της Πόρτο. Ο σύλλογος παρουσίασε τη νέα του φανέλα, η οποία είναι σχεδιασμένη σε συνεργασία με τη New Balance που είναι και ο επίσημος χορηγός της.

Το μωβ χρώμα είναι αυτό που κυριαρχεί στη νέα εμφάνιση των Πορτογάλων, που θα θέσουν άμεσα το kit σε κυκλοφορία προκειμένου να εξυπηρετήσουν έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και συγκέντρωση χρημάτων για δομές κακοποιημένων γυναικών.

Ο κάθε φίθλαθλος θα μπορέσει να προμηθευτεί τη φανέλα αντί μόλις 20 ευρώ και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας γστον αγώνα της ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία.

Αυτή η συμαντική πρωτοβουλία έχει την στήριξη της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου των Ιβήρων, που επικρότησε την κίνηση της Πόρτο και ανέλαβε τη διαφήμισή της.

