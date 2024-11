Η Τσέλσι στο πλευρό των Κερ και Μιούις: «Η ομοφοβία δεν έχει θέση ούτε στον αθλητισμό, ούτε στην κοινωνία»

Η αρχηγός των Matildas, Σαμ Κερ και η σύντροφός της, Κρίστι Μιούις, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, κάτι το οποίο επέσυρε έναν οχετό ομοφοβικών σχολίων μέσω των social media. Οι δύο ποδοσφαιρίστριες βρέθηκαν στο στόχαστρο των επιθέσεων αυτών, οι οποίες προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Τσέλσι όπου αγωνίζεται η 31χρονη παίκτρια.

«Η ομοφοβία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, στην Τσέλσι αλλά ούτε και στην κοινωνία μας. Είναι συντριπτικό και εξοργιστικό να βλέπουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμάτα με μισαλλόδοξα σχόλια, τη στιγμή που θα έπρεπε να γιορτάζουμε την αγάπη, την υπερηφάνεια και την ενότητα. Είναι απαράδεκτο το ότι ο σύλλογός μας αναγκάστηκε να διαγράψει σχόλια και υβριστικές αναρτήσεις στα social media, αντί να γιορτάζουμε μία στιγμή χαράς.

Το ''Όχι στο μίσος'' δεν είναι απλώς ένα σύνθημα για εμάς. Είναι μία κραυγή και μία υπενθύμιση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε για το δίκαιο, για την αποδοχή και για ένα παιχνίδι που τους αγκαλιάζει όλους χωρίς εξαιρέσεις», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Πέραν των Μπλε, η Μίλι Μπράιτ έσπευσε να συμπαρασταθεί στην συμπαίκτριά της και να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για την ομοφοβική επίθεση που εκείνη δέχθηκε, κίνηση την οποία ακολούθησαν κι άλλες ποδοσφαιρίστριες της Τσέλσι.

Sam Kerr and Kristie Mewis have got the full support of Chelsea manager Sonia Bompastor and defender Millie Bright.



The response comes after homophobic comments were aimed at Sam and Kristie following the announcement that they're expecting a baby. pic.twitter.com/KHAPeWTeKC