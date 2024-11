Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες στη Women's Super League μετά από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες, επικρατώντας της Λέστερ με 2-0 στο «King Power Stadium». Το αποτέλεσμα, όμως, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε το δεύτερο γκολ της Γιουνάιτεντ σήκωσε... θύελλα αντιπαράθεσης και κριτικής κι έφτασε να γίνει πρώτο θέμα στην «Daily Mail».

Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, η Σελίν Μπιζέ έστησε την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής για ένα φάουλ υπό αρκετά καλές προϋποθέσεις. Πριν, όμως, εκτελέσει, δύο συμπαίκτριες της, η Ελίζαμπεθ Τέρλαντ και η Μίλι Τέρνερ, προχώρησαν σε ένα πρωτοφανές τέχνασμα, υψώνοντας τα χέρια τους προκειμένου να δυσκολέψουν την κίπερ των Αλεπούδων να στήσει το τείχος της.

What do we think to this?



I haven’t seen it in football before. Fair? Unsporting?



(Forgive me if it’s happened before but I haven’t seen it) pic.twitter.com/rqsOndirtV