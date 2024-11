Κόρτνι Βάιν: Αφήνει προσωρινά το ποδόσφαιρο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την προστασία της ψυχικής υγείας

Η εξτρέμ των Matildas, Κόρτνι Βάιν, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω και να αφήσει προσωρινά το ποδόσφαιρο, δίνοντας προτεραιότητα σε κάτι πιο πολύτιμο από τα τρόπαια και τις διακρίσεις: την ψυχική της υγεία. Η 26χρονη αθλήτρια, που γνώρισε μια ραγδαία άνοδο στη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί για ένα διάστημα από την ενεργό δράση ώστε εστιάσει στη δική της ευεξία και να βρει ξανά τον εαυτό της.

Για δεύτερο συνεχόμενο break, η Βάιν δήλωσε στον προπονητή της ότι δεν θα ήταν διαθέσιμη, με την απουσία της να γίνεται αισθητή και να προκαλεί εντύπωση εν όψει των φιλικών με Βραζιλία και την Ταϊβάν. Μέσα από ένα post στον προσωπικό της λογαριαασμό στο Instagram, η ίδια μίλησε ανοιχτά για αυτήν της την απόφαση και την ανάγκη της να προστατεύσει την ψυχική της ισορροπία. Αυτό είναι η βασική της προτεραιότητα μετά τις πρωτόγνωρες και συχνά κατακλυσμικές εμπειρίες που έζησε τα τελευταία δύο χρόνια στην ποδοσφαιρική της καριέρα.

«Η ζωή μου άλλαξε δραματικά τον τελευταίο καιρό», εξομολογήθηκε η 26χρονη παίκτρια. «Μέσα από αυτές τις νέες και πολλές φορές συντριπτικές εμπειρίες, κατάλαβα ότι το να φροντίζω την ψυχική μου υγεία είναι κάτι που απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Έχω καλές μέρες αλλά και δύσκολες, κάθε ημέρα όμως αποτελεί ένα μάθημα για εμένα, ώστε να βρω τη σωστή ισορροπία».

Η απόφαση να πάρει χρόνο για τον εαυτό της έρχεται μετά από μια εντυπωσιακή πορεία, με την ίδια να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με το εθνόσημο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού. Έγινε viral όταν ευστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι κόντρα στη Γαλλία, που έστειλε τις Matildas στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Βάιν έγινε έκτοτε ένα σύμβολο στην χώρα της και μαζί με την Σαμ Κερ έχουν καταφέρει να εμπνεύσουν έναν μεγάλο αριθμό κοριτσιών στην Αυστραλία ώστε να ασχοληθούν με το άθλημα.

Παρά τη δόξα, η πίεση ώστε να γίνεται κάθε φορά καλύτερη, είχε το δικό της τίμημα. «Πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου», δήλωσε, μιλώντας ανοιχτά για την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.

Αν κι έχει ήδη αφήσει το στίγμα της, τόσο στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αυστραλίας, όσο και στο εξωτερικό μετά τη μεταγραφή της στη North Carolina Courage, η Κόρτνι Βάιν επιλέγει συνειδητά να επιστρέψει σε απλούστερους ρυθμούς της ζωής. Όταν αποφασίσει να επιστρέψει στη δράση, η ίδια πιστεύει πως θα είναι πιο δυνατή και πιο έτοιμη να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της στο άθλημα.

Ο υπηρεσιακός προπονητής των Matildas, Τομ Σερμάνι, που διατηρεί επαφές με την παίκτρια, επιβεβαίωσε την απουσία της για τους προσεχείς αγώνες της Αυστραλίας, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του απέναντι σε αυτήν της την απόφαση. Αντίστοιχη αντιμετώπιση έτυχε και από τον κόσμο που την ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος συμφώνησε ότι θα συνεχίσει να τη στηρίζει για όσο χρειαστεί να απουσιάσει.

Η Κόρτνι Βάιν, είναι μία από τις πολλές αθλήτριες που έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν. Μετά τη Σιμόν Μπάιλς, η ποδοσφαιρίστρια της Αυστραλίας χρησιμοποιεί το βήμα που έχει ώστε να θίξει αυτό το ευαίσθητο θέμα που ακόμα είναι ταμπού, υπενθυμίζοντας ότι κανένας δεν είναι άτρωτος. Η 26χρονη παίκτρια είναι πλέον ένα παράδειγμα θάρρους και αυτογνωσίας, που δείχνει ότι οι πραγματικές νίκες καταγράφονται εκτός γηπέδων και σχετίζονται άμεσα με τη φροντίδα του εσωτερικού μας κόσμου.

Matildas star Cortnee Vine shocks fans by taking an indefinite break from soccer due to mental health worries https://t.co/WM1clJMiiT