Η Ιαπωνία θέλει να φιλοξενήσει το Μουντιάλ γυναικών και να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον για τις παίκτριές της

Η Ιαπωνία έχει θέσει στόχο να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2031, με σκοπό να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα και να μειώσει τη διαφορά με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ο πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA), Τσουνεγιάσου Μιγιαμότο, δήλωσε ότι η διοργάνωση αυτής της μεγάλης διοργάνωσης θα μπορούσε να δώσει περισσότερη προβολή στο άθλημα στις χώρες της Ασίας.

Η Ιαπωνία είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2011, ωστόσο, από τότε, το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί ραγδαία, αφήνοντάς την πίσω. Ο Μιγιαμότο, ο οποίος ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας ανδρών στο Μουντιάλ του 2002, δήλωσε ότι η φιλοξενία του τουρνουά του 2031 θα μπορούσε να προκαλέσει ανάλογο ενθουσιασμό και για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Ωστόσο, οι Ιάπωνες πιθανόν να αντιμετωπίσουν σκληρό ανταγωνισμό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό αναμένεται να υποβάλουν κοινή υποψηφιότητα, ενώ και η Αγγλία και η Κίνα επίσης ενδιαφέρονται. Παρά τις προκλήσεις, ο Μιγιαμότο παραμένει αισιόδοξος.

