«Αξίζουμε κάτι καλύτερο»: Το ποδόσφαιρο γυναικών αντιδρά στη συνεργασία της FIFA με την Aramco, με γράμμα στον Ινφαντίνο

Πάνω από 100 επαγγελματίες παίκτριες υπέγραψαν κι έστειλαν προσφάτως γράμμα στη FIFA, με αίτημα να διακοπεί η συνεργασία της με την Aramco, την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Οι υπογράφουσες παίκτριες, που προέρχονται από 24 διαφορετικές χώρες, κατηγόρησαν την Ομοσπονδία ότι με αυτή τη συμφωνία υπονομεύει το ποδόσφαιρο γυναικών, δεδομένου του αρνητικού ιστορικού της συγκεκριμένης χώρας σε θέματα ισότητας των δύο φύλων αλλά και των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με τις παίκτριες, είναι ασύμβατη με τις αξίες που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο γυναικών και αποτελεί ένα πλήγμα στην πρόοδο του αθλήματος.

Στο γράμμα προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, οι παίκτριες εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η FIFA ευθυγραμμίζεται με μια εταιρεία που αποτελεί κομμάτι ενός καθεστώτος που περιορίζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς σε βασικές τους ελευθερίες, ενώ οι LGBTQ+ παίκτριες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καλούνται να προωθήσουν την εικόνα μιας εταιρείας που υποστηρίζει ένα καθεστώς που διώκει τις σχέσεις τους και τις στιγματίζει για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις.

Vivianne Miedema discusses why she decided to sign the open letter to FIFA to end its partnership with Aramco 📝 pic.twitter.com/yM4G5RSCov