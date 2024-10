Η WSL θέτει σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια των παικτριών με ειδικούς χώρους υπογραφής αυτογράφων

Η αύξηση της δημοτικότητας του ποδοσφαίρου γυναικών και η επιτυχία της Τσέλσι είναι μεν δείγματα προόδου, ωστόσο φέρνουν νέες προκλήσεις. Η συνεχής επαφή των παικτριών με τους οπαδούς, για την υπογραφή αυτόγραφων και τη λήψη φωτογραφιών, θεωρούνται πλέον «επικίνδυνες» και κάνουν απαραίτητη τη λήψη επιπλέον μέτρων.

🚨 Chelsea has announced a change in policy: no more autographs or photos with players after home games, and they won’t be stopping outside Kingsmeadow either.



This decision comes as women’s football continues to grow in popularity, with safety being the main concern. pic.twitter.com/apU9V9iXbI