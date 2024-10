Μπιμπιάνα Στάινχαους-Ουέμπ: Η νέα πρωτοπόρος πρέσβειρα των γυναικών διαιτητών

Η διαιτησία γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποκτήσει μια νέα ηγέτη: τη Μπιμπιάνα Στάινχαους-Ουέμπ. Ένα όνομα ήδη γνωστό στο χώρο του ποδοσφαίρου, ανέλαβε καθήκοντα ως επικεφαλής της προώθησης της γυναικείας διαιτησίας, εκπροσωπώντας τη FIFA. Η Γερμανίδα πρώην διαιτητής αποτελεί πρωτοπόρο στον χώρο, καθώς ήταν η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ποδοσφαίρου Γυναικών. Επιπλέον, έχει σφυρίξει σε αγώνες ανδρών στην Bundesliga, ανοίγοντας δρόμους για τις γυναίκες στο ανδροκρατούμενο αυτό πεδίο.

Η Στάινχαους-Ουέμπ, εκτός από διαιτητής, εργάζεται και ως αστυνομικός. Απέκτησε την άδειά της από την Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το 1995. Μια δεκαετία αργότερα, έγινε διεθνής υπό την αιγίδα της FIFA, ενώ από το 2008 μέχρι το 2021 εργάστηκε σε εννέα διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. Στο νέο ρόλο που έχει αναλάβει, θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της διαιτησίας γυναικών σε όλα τα επίπεδα και κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των πρωταθλημάτων και των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών της FIFA, σε συνεργασία με τις εθνικές ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες.

Bibiana Steinhaus-Webb joins FIFA as Head of Women’s Refereeing, with the aim of supporting the further development of female match officials.



A former FIFA referee, the German became the first woman to take charge of a final at both the FIFA Women’s World Cup™ and the Women’s… pic.twitter.com/6QwBaYYUZr