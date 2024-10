Oι δύο πραγματικότητες του EA Sports FC 25: «Οι καλύτερες παίκτριες υπογράφουν για εκατοντάδες χιλιάδες αντί για εκατομμύρια»

«Να παίξουμε FIFA ή EA Sports FC;» Αυτή η ερώτηση, που είναι γνώριμη σε πολλούς λάτρεις του ποδοσφαίρου, έχει σήμερα βαθύτερο νόημα. Για χρόνια, γυναίκες και κορίτσια που αγαπούσαν το ποδόσφαιρο δυσκολεύονταν να βρουν ομάδες για να παίξουν, τόσο στην πραγματική ζωή, όσο και στα βιντεοπαιχνίδια. Οι καιροί έχουν αλλάξει, και οι παίκτριες που κάποτε αγωνίζονταν για τη συμπερίληψή τους βλέπουν τώρα μια σημαντική εξέλιξη στον κόσμο του ψηφιακού ποδοσφαίρου. Αυτή η πρόοδος αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κίνηση με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή του γυναικείου ποδοσφαίρου, το οποίο συνεχίζει να «ανθίζει» και να αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο.

Το 2015, το FIFA εισήγαγε για πρώτη φορά τις εθνικές ομάδες γυναικών στο παιχνίδι της. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το EA Sports FC 25 κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς, προσθέτοντας ένα «Career Mode» ειδικά για το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτό επιτρέπει στους παίκτες να αναλάβουν το ρόλο μιας ποδοσφαιρίστριας, προπονήτριας ή μάνατζερ ομάδας. Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου γυναικών μπορούν πλέον να ζήσουν την εμπειρία του να διαχειρίζονται μια παίκτρια όπως η Αϊτάνα Μπονμάτι, να προπονούν μια ομάδα όπως η Έμμα Χέις ή να καθοδηγούν ένα κλαμπ όπως η Λα Κορούνια στην επιστροφή της στημ ισπανική Liga F. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτήν την πρωτοβουλία της κατασκευάστριας εταιρίας, πράγμα θετικό για το άθλημα.

«Το ποδόσφαιρο γυναικών έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και η προσθήκη του στο Career Mode ρίχνει περισσότερο φως στις ομάδες γυναικών και την αφοσίωσή τους στο παιχνίδι», λέει ο Αντρέας Γουίλσντορφ, παραγωγός του EA Sports FC. Ο ίδιος τονίζει ότι αυτό το πρότζεκτ ήταν υπό ανάπτυξη για αρκετό καιρό, απαιτώντας πολλές άδειες ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα του παιχνιδιού. Πλέον, η εισαγωγή αυτού του Career Mode θεωρείται άλλο ένα βήμα προς την ισότητα στον κόσμο του gaming, τοποθετώντας το ποδόσφαιρο γυναικών στο ίδιο επίπεδο με το ανδρικό, όσον αφορά το gameplay τουλάχιστον.

Η Σαμ Κερ έγινε η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο παγκόσμιο εξώφυλλο του FIFA 23. Επιπλέον, η Αϊτάνα Μπονμάτι είναι εκείνη που έχει συμπεριληφθεί στο νέο EA Sports FC, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 91. Άλλες γυναίκες ποδοσφαιρίστριες, όπως η Άλεξ Μόργκαν και η Κριστίν Σινκλέρ, είχαν εμφανιστεί σε τοπικά εξώφυλλα στο παρελθόν, αλλά η εμφάνιση της Κερ είναι εκείνη που σηματοδότησε μια αλλαγή και μία στροφή προς την παγκόσμια αναγνώρισή τους. Επιπλέον, το παιχνίδι έχει εισαγάγει πρωταθλήματα, ξεκινώντας με τη WSL της Αγγλίας, πράγμα που έχει κάνει το ποδόσφαιρο γυναικών να έρθει πιο κοντά στα μάτια εκατομμυρίων φιλάθλων.

Aitana Bonmati on the concept of women playing alongside men in gaming:



"Being able to play with mixed teams [on EA FC] is a great tool to normalise that sport does not understand gender, and it’s a very effective way for the players to be better known and gain more awareness… pic.twitter.com/ZeyKJhFj08