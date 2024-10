Μέρι Έρπς: Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, στον... πάγκο της PSG

Η Μαίρη Έρπς, μία από τις κορυφαίες τερματοφύλακες στον κόσμο, βρίσκεται πλέον στο Παρίσι, αγωνιζόμενη για την Παρί Σεν Ζερμέν. Αν και έγινε πολύς... ντόρος για τη μεταγφραφή της, η προσαρμογή της στην ομάδα δεν είναι εύκολη. Η σεζόν για την ίδια δεν άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών μετά το γκολ που δέχθηκε από τη Γιουβέντους στον επαναληπτικό για τα προκριματικά του Champions League (5-2 στο σύνολο). Μετά από αυτήν την απογοητευτική εμφάνιση, δεν επιλέχθηκε στη βασική ενδεκάδα των Παριζιάνων για τον αγώνα απέναντι στη Γκινγκάμπ.

Το να βρίσκεται στον πάγκο δεν είναι κάτι που επιθυμεί η Έρπς, ειδικά σε μια χρονιά που θα είναι καθοριστική για την ίδια. Ταυτόχρονα η θέση της ως βασική τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα της Αγγλίας τρίζει, εν όψει του EURO 2025, με την Χάνα Χάμπτον να διεκδικεί επίσης αυτόν τον ρόλο. Ο αποκλεισμός της PSG από το Champions League ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, διότι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι καθοριστικής σημασίας για το ποδόσφαιρο γυναικών της Γαλλίας που επιθυμεί να αναδείξει περισσότερους εκπροσώπους και όχι μόνο τη Λυών.

Ένα ακόμα ζήτημα με το οποίο έχει έρθει αντιμέτωπη η Μέρι Ερπς στη Γαλλία, είναι αυτό της εμπορικής προώθησης τόσο της δικής της φανέλας, όσο και της ομάδας γυναικών εν γένει, κάτι το οποίο έχει θίξει και στο παρελθόν η Βρετανή γκολκίπερ. Η ίδια ήταν η καλύτερη τερματοφύλακας στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2023, ωστόσο πήρε πολύ καιρό μέχρι να πείσει τη Nike να πουλήσει εμφανίσεις της.

Η έλλειψη εμπορικής προώθησης της Έρπς στη νέα της ομάδα έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που έκανε η ίδια το προηγούμενο έτος. Ακόμη και οι εγκαταστάσεις της ομάδας γυναικών των Παριζιάνων φανερώνουν τη μειωμένη προβολή της, μιάς και η ομάδα αγωνίζεται κυρίως στο «Campus PSG», σε ένα μικρό γήπεδο εκτός του κέντρου του Παρισιού, με περιορισμένη χωρητικότητα και παρουσία μόλις μερικών εκατοντάδων θεατών. Η εικόνα αυτή έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου η 31χρονη αγωνιζόταν σε γήπεδα με μέσο όρο 5.353 φιλάθλους ανά αγώνα.

Σε αντίθεση με την Αγγλία, όπου το γυναικείο ποδόσφαιρο άρχισε να ανθίζει μετά το EURO 2022, στη Γαλλία δεν υπήρξε ανάλογη πρόοδος. Όπως αναφέρουν πολλοί παίκτες, η γαλλική ομοσπονδία δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για να προωθήσει το άθλημα εντός των συνόρων.Τότε, γιατί βρίσκεται μία παίκτρια σαν την Έρπς εκεί;

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι υα χρήματα, καθώς πλέον είναι η πιο ακριβοπληρωμένη τερματοφύλακας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Επιπλέον, η απογοητευτική πορεία των Κόκκινων Διαβόλων την περασμένη σεζόν και η αβεβαιότητα που προέκυψε μετά την είσοδο της Ineos στον σύλλογο, ήταν λόγοι που την οδήγησαν να αναζητήσει νέες προκλήσεις σε χώρες του εξωτερικού.

Ο αποκλεισμός από το Champions League αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την PSG, και η Έρπς αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο toυ να μην αγωνίζεται τόσο συχνά, σε μια χρονιά που είναι κρίσιμη για την καριέρα της και σε διεθνές επίπεδο.

