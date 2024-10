Καντίγια Σο: «Δεν είχα πρότυπα να θαυμάσω μεγαλώνοντας, τα νεαρά κορίτσια μπορούν να πετύχουν στο ποδόσφαιρο»

Η επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Καντίγια Σο, θέλει να παραμείνει πιστή στον εαυτό της, στις αξίες που πρεσβεύει αλλά και να εμπνεύσει νεαρά μαύρα κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο.

Η 27χρονη είναι πρότυπο στη χώρα της, τη Τζαμάικα, έχοντας εντυπωσιάσει με την πορεία της τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στη Women's Super League, μετά τη μεταγραφή της στη Σίτι το 2021. Την περασμένη σεζόν, ήταν η κορυφαία σκόρερ του αγγλικού πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα της τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Τσέλσι, χάνοντας τον τίτλο στη διαφορά τερμάτων.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις της, την οδήγησαν στην ανάδειξή της ως Καλύτερης Παίκτριας της Χρονιάς για τη σεζόν 2023-24.

Η Σο, που έκανε το ντεμπούτο της με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας το 2015, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, θυμάται την παιδική της ηλικία λέγοντας ότι δεν είχε πρότυπα στον χώρο του ποδοσφαίρου:

«Όταν κοιτάζω πίσω, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα πολλούς ανθρώπους να θαυμάσω και να πω "θέλω να γίνω σαν κι αυτόν", εκτός από τον Γιουσέιν Μπολτ. Ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν μου επιτρεπόταν να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Τώρα, το άθλημα έχει εξελιχθεί και υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες ώστε να πετύχεις σε αυτό.»

"I didn't have a lot of people I could look up to, apart from Usain Bolt!" ⚡



Bunny Shaw wants to be the role model she didn't have growing up 💛 pic.twitter.com/AMo1rgiD5e