Tokyo Verdy Beleza: Η «μηχανή παραγωγής ταλέντων» στο ποδόσφαιρο γυναικών της Ιαπωνίας

Μακριά από τα λαμπερά φώτα της πόλης και κρυμμένη στις καταπράσινες συνοικίες του Τόκιο, βρίσκεται μια ελάχιστα γνωστή ομάδα που παίζει όμως σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των νέων ταλέντων. Πρόκειται για την Tokyo Verdy Beleza, την πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών της Ιαπωνίας.

Η επιτυχία τους δεν αποδεικνύεται μόνο από τη γεμάτη τροπαιοθήκη τους, αλλά και από την πορεία των αθλητριών που αποφοιτούν από την ακαδημία τους και διακρίνονται στο άθλημα. Η υποψήφια για τη Χρυσή Μπάλα του 2024, Γιούι Χασέγκαουα της Μάντσεστερ Σίτι και η επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Ρίκο Ουέκι, είναι δύο από τις πολλές απόφοιτες της ακαδημίας της Beleza που διαπρέπουν στη WSL της Αγγλίας. Οι θρύλοι του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, Μάνα Ιγουαμπούτσι και Χομάρε Σάουα, έχουν επίσης μαθητεύσει στη συγκεκριμένη ακαδημία.

Πιο πρόσφατα παραδείγματα παικτριών που έχουν αρχίσει να απασχολούν ομάδες του εξωτερικού είναι η νικήτρια του Χάλκινου Παπουτσιού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U-20 το 2024, Μάγια Χιτζικάτα, καθώς και οι Μάγιου Ματσουναγκά και Ριχόνα Ουτζιχάρα.

Τι κάνει όμως αυτόν τον σύλλογο τόσο αποτελεσματικό στην αποστολή που έχει αναλάβει; Σίγουρα δεν είναι τα χρήματα, ούτε οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Στην Ιαπωνία, το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα μετά το μπέιζμπολ. Η Beleza δε, ως η μόνη επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών στο Τόκιο, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Οι επιτυχίες της στο γήπεδο την έχουν κάνει ελκυστική σε πολλές ανερχόμενες ποδοσφαιρίστριες, που δείχνουν ενδιαφέρον ώστε να μάθουν εκεί την τέχνη του αθλήματος.

Οι μέθοδοι προπόνησης τους είναι επίσης αξιοσημείωτες και αρκετά προηγμένες. Οι παίκτριες μαθαίνουν να διαβάζουν το παιχνίδι και το σύστημά τους βασίζεται σε μία επιθετική προσέγγιση αυτού.

«Στις προπονήσεις επικεντρωνόμαστε στο χτίσιμο του παιχνιδιού και στην αμοιβαία κατανόηση του τρόπου που θα το εφαρμόσουμε αργότερα στον αγώνα. Η μετουσίωση όσων δουλεύουμε στις προπονήσεις στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ σημαντική», ανέφερε ο προπονητής, Τακέο Ματσούντα.

Στα αρνητικά, το εγχώριο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας, η WE League, υστερεί σε πρόοδο σε σχέση με τα κορυφαία πρωταθλήματα που υπάρχουν σε άλλες ηπείρους, επομένως οι ομάδες του εξωτερικού είναι πολύ ελκυστικές για τις παίκτριες που εύκολα θα εγκαταλέιψουν την Ιαπωνία για καλύτερες αμοιβές. Η διοργάνωση έχει να κάνει ακόμα πολλά βήματα προόδου, κυρίως όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες.

Μέχρι να γίνει αυτό, οι ποδοσφαιρικές «μηχανές παραγωγής ταλέντων» της Ιαπωνίας, όπως η Beleza, θα πρέπει να αντλούν την ικανοποίηση από το ότι παράγουν παίκτριες που μπορούν να ανταγωνιστούν στο υψηλό επίπεδο. Η «μηχανή παραγωγής» τους, πάντως, συνεχίζει να λειτουργεί με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα.

