Ένι Αλούκο: «Οι άνδρες έχουν αρχίσει να κυριαρχούν και στο ποδόσφαιρο γυναικών»

Η Ένι Αλούκο, πρωτοπόρος στο ποδόσφαιρο γυναικών, εξέφρασε την ανησυχία της για την αυξανόμενη κυριαρχία των ανδρών στις τηλεοτπικές μεταδόσεις. Με βάση το ότι η ίδια υπήρξε η πρώτη γυναίκα αναλύτρια στο «Match of the Day» πριν από μια δεκαετία, η 37χρονη πρώην παίκτρια μίλησε για τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, η οποία έχει υποχωρήσει.

Η Αλούκο, που έχει αγωνιστεί στην Τσέλσι και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, μοιράστηκε τις σκέψεις της μέσω LinkedIn, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση του πρακτορείου ταλέντων «Tongue Tied Management». Το post είχε να κάνει με τα 10 χρόνια από τότε που η ίδια «έγραψε» ιστορία στο «Match of the Day» και επαίνεσε τις προσπάθειές της να δείξει το δρόμο και σε άλλες γυναίκες αναλύτριες στο ποδόσφαιρο ανδρών.

Ένα από τα κύρια προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε, είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες στην ανάλυση αγώνων. Είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μόνο «μία ή δύο το πολύ θέσεις ανάλυσης για γυναίκες στους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς». Επιπλέον, τόνισε τη διαφορά μεταξύ της ανάλυσης και της παρουσίασης, καθώς συχνά συγχέονται αυτά τα δύο.

Η Αλούκο εξέφρασε ανησυχία της και για την αυξανόμενη παρουσία ανδρών στην προπονητική και στη μετάδοση του ποδοσφαίρου γυναικών, η οποία εντείνεται όσο το άθλημα παίρνει προβολή. Επιπλέον, μίλησε για τα προβλήματα του σεξισμού, της μισογυνίας που εξακολουθούν να μαστίζουν τον χώρο. Πρόκειται για φαινόμενα που δεν πρέπει να κανονικοποιούνται και να θεωρούνται «μέρος της δουλειάς».

Η Αγγλίδα παίκτρια, που έχει γίνει η ίδια συχνά στόχος ρατσιστικών και μισογυνιστικών επιθέσεων από τότε που ανέλαβε τον ρόλο της αναλύτριας, παραμένει αφοσιωμένη στην προάσπιση της ισότητας και του σεβασμού προς τις γυναίκες στον χώρο του ποδοσφαίρυο, αναγνωρίζοντας ότι ο δρόμος για την ισότητα είναι ακόμα μακρύς.

