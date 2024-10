Το Champions League υπόσχεται να βάλει τις ασιατικές ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών ξανά στον χάρτη

Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ασία έχει πλέον τη δυνατότητα να μειώσει την απόσταση που το χωρίζει από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική με την έναρξη του Asian Women’s Champions League, αυτή την εβδομάδα. Με βάση τη ραγδαία αύξηση των εσόδων του αθλήματος σε άλλες χώρες, οι Ασιάτες θέλουν με τη σειρά τους να δουν τα ταμεία των συλλόγων τους να γεμίζουν.

Τον περασμένο μήνα, ανακοινώθηκε ότι η Women’s Super League (WSL) και η Women’s Championship υπέγραψαν πολυετή συμφωνία χορηγίας με την Barclays, με το ποσό να υπερβαίνει τα 51.6 εκατ. ευρώ, στην πιο επικερδή εμπορική συμφωνία μέχρι σήμερα στο ποδόσφαιρο γυναικών.

