H Barclays θα συνεχίσει για τα επόμενα τρία χρόνια να είναι ο μεγάλος χορηγός στις Women’s Super League και Women’s Championship, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν το μεγαλύτερο deal στα χρονικά του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Αγγλία.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα που θα αναμένεται ν' αποφέρει αυτή η συμφωνία αγγίζουν τα 45 εκατομμύρια λίρες (15 εκατ./έτος). Αυτός ο αριθμός εσόδων διπλασιάστηκε σε σχέση με την τελευταία συμφωνία των δύο πλευρών με σκοπό να αυξήσει περισσότερο το θέαμα και το επίπεδο των πρωταθλημάτων.

