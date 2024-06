Μια νέα τετραετής συμφωνία επιτεύχθηκε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας, σύμφωνα με την οποία τόσο οι παίκτες της εθνικής ομάδας ανδρών της χώρας όσο και γυναικών θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή για την εκπροσώπηση της χώρας τους.

Για να γίνει αυτό, η ανδρική ομάδα αποδέχτηκε μείωση της ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και άρνηση αύξησης των αποδοχών, δήλωσε η παγκόσμια ένωση παικτών, FIFPRO.

«Η ομάδα των ανδρών επέλεξε να μην απαιτήσει αλλαγές στους όρους στη νέα της συμφωνία», δήλωσε ο Μίκελ Σέιλ Χένσεν, διευθυντής της Ένωσης Παικτών της Δανίας, σε δήλωση που δημοσίευσε η FIFPRO.

«Είναι ένα εξαιρετικό βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών στις εθνικές ομάδες γυναικών. Έτσι, αντί να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες για τον εαυτό τους, οι παίκτες σκέφτηκαν να στηρίξουν τη γυναικεία ομάδα».

Η νέα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά το τουρνουά του καλοκαιριού στη Γερμανία και θα διαρκέσει έως το 2028.

«Όταν παρουσιάσαμε το σχέδιο στην ομάδα διαπραγματεύσεων, η οποία αποτελούνταν από τους Κρίστενσεν, Ντιλέινι, Έρικσεν, Πιέρ-Εμίλε Χόιμπιεργκ, Σιμόν Κίερ, Κάσπερ Σμάιχελ ήταν πολύ χαρούμενοι», είπε ο Σέιλ Χένσεν.

«Αυτό ήθελαν: έδειξε ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Τους άρεσε η ιδέα να παρέχουμε σε άλλες εθνικές ομάδες καλύτερες ευκαιρίες και συνθήκες», πρόσθεσε.

