Η Ιταλία κάνει και πάλι ένα βήμα μπροστά και προωθεί έμπρακτα την ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ρέφερι.

Όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ομοσπονδία Διαιτησίας, στην αναμέτρηση μεταξύ Ίντερ και Τορίνο, για την 34η στροφή του πρωταθλήματος της Serie A (28/4), όλη η ομάδα θα απαρτίζεται από γυναίκες, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το 2022, η Φεριέρι Καπούτι έγινε η πρώτη που σφύριξε τη σέντρα στην Α' κατηγορία, στο παιχνίδι ανάμεσα σε Σασουόλο και Σαλερνιτάνα. Έκτοτε έχει διαιτητεύσει σε έξι ακόμα παιχνίδια του Καμπιονάτο, όλα εντός της τρέχουσας σεζόν.

Η ίδια θα έχει τον ρόλο αυτό και στο ερχόμενο ματς της πρωταθλήτριας Ιταλίας απέναντι στην «Γκρανάτα», με τις Φραντσέσκα ντι Μόντε και Τιτζιάνα Τρασιάτι να ολοκληρώνουν το team, ως βοηθοί.

Πρόκειται για ένα ορόσημο σε έναν ακόμα τομέα του ποδοσφαίρου που εξακολουθεί να είναι ανδροκρατούμενος.

First time in Serie A history we will have an all women’s refereeing team and they'll cover the Inter-Torino match 👏



Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte, and Tiziana Trasciatti 👥



