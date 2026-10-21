Τη στήριξή τους στον Αθηναϊκό Qualco θα δείξουν η Ιωάννα Καρέλια και η Εύα Χαντάβα, οι οποίες θα βρεθούν στις εξέδρες για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας στην EuroLeague Γυναικών, απέναντι στην Σαραγόσα (21/10, 8:30).

Η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου και η συμπαίκτριά της αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Αθηναϊκου και φυσικά η παρουσία τους για ακόμη μια φορά στέλνει μήνυμα ενότητας μεταξύ των γυναικών του αθλητισμού.

Αξίζει να αναφέρουμε πως, η είδηση για τις δύο παίκτριες του Ιστορικού που θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο έγινε γνωστή με ανακοίνωση της ομάδας του Βύρωνα. Αναλυτικά η ανάρτηση: «𝞖 𝞵έ𝞺𝞪 𝞽𝞰ς 𝞪𝞱𝞴ή𝞽𝞺𝞲𝞪ς

Θα μπορούσε να είναι απλά ένα ματς! Μόνο που δεν είναι! Είμαι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ γυναικών, μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού γυναικών.

Ο Αθηναϊκός Qualco εισάγει το Athina Women's Sports Hub, με τον αθλητισμό και τη γυναίκα στο επίκεντρο. Ενώνει δυνάμεις με τα υπόλοιπα αθλήματα και στέλνει ηχηρό μήνυμα ενότητας και σύμπλευσης για τον γυναικείο αθλητισμό, στην προσπάθεια να γίνει επαγγελματικός!

Στην αναμέτρηση με την Casademont Zaragoza δύο σπουδαίες αθλήτριες αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και θα είναι παρούσες στο ιστορικό, πρώτο εντός έδρας ματς της ομάδας μας στην EuroLeague γυναικών.

Η Ιωάννα Καρέλια, αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου και η συμπαίκτριά της, Εύα Χαντάβα, θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας μας, στηρίζοντας την προσπάθειά μας στο κορυφαίο επίπεδο και στέλνοντας μήνυμα ενότητας για όσα δίκαια διεκδικούν οι αθλήτριες όλων των σπορ.

@joancollins_99 και @evachantava σας ευχαριστούμε και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε!»