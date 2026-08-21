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WNBA: Στα «χαμηλά» η Κλαρκ και ήττα για τις Φίβερ, παρά την 37άρα της Μίτσελ
21/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Στα «χαμηλά» η Κλαρκ και ήττα για τις Φίβερ, παρά την 37άρα της Μίτσελ

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κέιτλιν Κλαρκ παρέμεινε στα «χαμηλά» στην ήττα των Φβερ από τις Ουίνγκς, με την Κέλσεϊ Μίτσελ να ξεχωρίζει, σκοράροντας 37 πόντους!

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Οι Ντάλας Ουίνγκς επικράτησαν των Ιντιάνα Φίβερ με 91-85 τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/08), με την Κέιτλιν Κλαρκ να παραμένει στα «χαμηλά».

Συγκεκριμένα η Αμερικανίδα σούπερ «σταρ» δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα της και να την... οδηγήσει προς τη νίκη, πληρώνοντας την αστοχία της. Παρόλα αυτά.... άγγιξε το double-double, σκοράροντας 10 πόντους, έχοντας επίσης 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Φοβερή εμφάνιση πραγματοποίησε η Κέλσεϊ Μίτσελ, η ο οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, σκοράροντας 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετά για να φέρει τη νίκη στην ομάδα της.

Στον αντίποδα, για τις νικήτριες ξεχώρισε η Αρίκε Ογκουνμποουέιλ, πετυχαίνοντας 32 πόντους!

Photo Credits: x_Indiana_fever

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