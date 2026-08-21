Οι Ντάλας Ουίνγκς επικράτησαν των Ιντιάνα Φίβερ με 91-85 τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/08), με την Κέιτλιν Κλαρκ να παραμένει στα «χαμηλά».

Συγκεκριμένα η Αμερικανίδα σούπερ «σταρ» δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα της και να την... οδηγήσει προς τη νίκη, πληρώνοντας την αστοχία της. Παρόλα αυτά.... άγγιξε το double-double, σκοράροντας 10 πόντους, έχοντας επίσης 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Φοβερή εμφάνιση πραγματοποίησε η Κέλσεϊ Μίτσελ, η ο οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, σκοράροντας 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετά για να φέρει τη νίκη στην ομάδα της.

Στον αντίποδα, για τις νικήτριες ξεχώρισε η Αρίκε Ογκουνμποουέιλ, πετυχαίνοντας 32 πόντους!

watch Kelsey Mitchell's best plays from her record setting night 🤩 https://t.co/GaHjWCb4an pic.twitter.com/eGPLh6NS33 — Indiana Fever (@IndianaFever) August 21, 2026

Photo Credits: x_Indiana_fever