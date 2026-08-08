Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ ξέρει καλά πώς να βρίσκεται στο επίκεντρο, ακόμα κι αν έχει να πατήσει παρκέ από το 2022, με πιο πρόσφατο τον σάλο που ξεσήκωσε η ανακοίνωσή του πως θα δηλώσει επίσημα συμμετροχή στο Draft του WNBA για το 2027. Φορώντας ένα πορτοκαλί φούτερ με το λογότυπο του WNBA και καθισμένος πίσω από ένα γραφείο, υποστήριξε πως «αν το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ τις προϋποθέσεις».

Η κίνησή του, που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, δεν ήταν μια αυθόρμητη έμπνευση. Από το 2022, όταν και απομακρύνθηκε από τα παρκέ του NBA, ο Τούρκος σέντερ πραγματοποίησε μια θεαματική πολιτική μετατόπιση προς τη συντηρητική δεξιά των ΗΠΑ. Τακτικός θαμώνας πλέον σε εκπομπές του Fox News και ομιλητής σε συντηρητικά συνέδρια (όπως το CPAC), ο Καντέρ έχει υιοθετήσει πλήρως τη ρητορική κατά της «woke» κουλτούρας. Το σόου με το WNBA ήταν απλώς η φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής: ένα καλοστημένο επικοινωνιακό πυροτέχνημα με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, που εκμεταλλεύτηκε το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στη λίγκα λίγες ημέρες νωρίτερα.

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

Το φυτίλι που άναψε η Σόφι Κάνινγχαμ

Το timing σαφώς και έχει τη δική του σημασία. Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις της Σόφι Κάνινγχαμ, παίκτριας των Indiana Fever. Η Αμερικανίδα τοποθετήθηκε δημόσια κατά της συμμετοχής «βιολογικών ανδρών» στις κατηγορίες γυναικών, χαρακτηρίζοντας τη θέση της ως ζήτημα «κοινής λογικής».

Παρά τις αντιδράσεις, η Κάνινγχαμ δεν έκανε βήμα πίσω. Σε επόμενες τοποθετήσεις της ξεκαθάρισε πως δεν διακατέχεται από μίσος απέναντι στην τρανς κοινότητα, αλλά επιμένει πως πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των βιολογικών γυναικών και η ασφάλεια στα αποδυτήρια. Η τοποθέτησή της αυτή άνοιξε ξανά έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων στις ΗΠΑ, δίνοντας την αφορμή σε συντηρητικούς κύκλους και ως αποτέλεσμα και στον Καντέρ, να παρέμβουν.

«Δέχτηκα πολλά αρνητικά σχόλια ότι μισώ τους τρανς ανθρώπους ενώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Πιστεύω ότι είμαι εδώ για να δίνω αγάπη. Αλλά πιστεύω επίσης ότι μαζί με αυτή την αγάπη υπάρχει και η αλήθεια, το να είμαστε ειλικρινείς. Και θέλω να προστατεύσω τα νεαρά κορίτσια σε ένα αποδυτήριο ή τα κορίτσια στον αθλητισμό που δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να αγωνίζονται απέναντι σε βιολογικούς άνδρες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Κάνιγχαμ προ ολίγων ημερών.

Τότε, λοιπόν, εμφανίστηκε ο Καντέρ. Ο πρώην NBAer ανακοίνωσε ότι είναι υποψήφιος για το WNBA Draft του Απριλίου του 2027, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του μελέτησαν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει ήταν συγκεκριμένο: αν αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός, τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Ο Καντέρ μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει σκοπό να προσβάλει κάποια κοινότητα ή τις προσωπικές επιλογές κανενός. Αυτό που ζητά, όπως ανέφερε, είναι οι κανόνες να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές μέσα σε λιγότερες από δύο ώρες. Και κάπως έτσι άνοιξε μία τεράστια συζήτηση...

Τι προβλέπουν πραγματικά οι κανονισμοί του WNBA

Πέρα από τις προσωπικές τοποθετήσεις του καθενός και τα βίντεο εντυπωσιασμού προκειμένου να προκληθούν εκατομμύρια αντιδράσεις και άτομα να βρεθούν ξανά στην επικαιρότητα, υπάρχει και η σαφής πραγματικότητα. Μπορεί ο Καντέρ —ή ο οποιοσδήποτε— να δηλώσει απλώς «αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα» και να μπει στο Draft; Η απάντηση είναι προφανώς όχι.

Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (CBA) του WNBA, στο Άρθρο 13 (Παράγραφος 1) ορίζεται ρητά ότι «μόνο παίκτριες που είναι γυναίκες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο WNBA». Αυτό είναι το σημείο πάνω στο οποίο στηρίζει το επιχείρημά του ο Καντέρ. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Το ισχύον CBA δεν περιλαμβάνει έναν ξεχωριστό, δημόσια διατυπωμένο κανονισμό που να εξηγεί ειδικά τον τρόπο επιλογής των τρανς αθλητριών. Δεν υπάρχει, δηλαδή, στο κείμενο που αναφέρεται στο υλικό, μια αναλυτική διαδικασία που να περιγράφει ποια κριτήρια πρέπει να πληροί μια τρανς γυναίκα προκειμένου να αγωνιστεί στη λίγκα.

Παράλληλα, στο Άρθρο 34 (Παράγραφος 6) υπάρχει η κλασική αντιδιακριτική ρήτρα που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας, όπως ακριβώς ισχύει και στο NBA.

Το WNBA, όπως και άλλες επαγγελματικές λίγκες γυναικών στις ΗΠΑ (NWSL, PWHL), δεν διαθέτει έναν δημόσια προσβάσιμο, εξειδικευμένο κανονισμό για τις τρανς αθλήτριες στη σύμβασή του. Αυτή είναι η γκρίζα ζώνη που έκανε τον ισχυρισμό του Καντέρ αρκετά πιο εύκολο να γίνει viral. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως υπάρχει «κενό» που επιτρέπει στον καθένα να αγωνιστεί με μια απλή δήλωση. Η αξιολόγηση και η έγκριση συμμετοχής υπόκεινται στα ιατρικά και αθλητικά πρωτόκολλα της λίγκας, καθιστώντας τον ισχυρισμό του Καντέρ νομικά και πρακτικά αβάσιμο.

Τι έχει δείξει η ιστορία στο WNBA και η τοποθετήση της Ένωσης Παικτριών

Στην 30χρονη ιστορία του WNBA, έχει υπάρξει μόνο μία περίπτωση τρανς/non-binary αθλητή: η Λέισια Κλάρεντον. Η Κλάρεντον, με 12ετή θητεία στη λίγκα, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες των Indiana Fever, Atlanta Dream, Connecticut Sun, New York Liberty, Minnesota Lynx και Los Angeles Sparks, All-Star το 2017 και ηγετικό στέλεχος του συνδικαλιστικού οργάνου των παικτριών (WNBPA), έκανε coming out το 2020 ως τρανς και non-binary, Μάλιστα, το 2021 έγινε η πρώτη εν ενεργεία αθλήτρια που υποβλήθηκε σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου (top surgery), λαμβάνοντας ευρεία υποστήριξη από τη λίγκα.

Η στάση της πλειοψηφίας του WNBA παραμένει σταθερά συμπεριληπτική. Μετά τον σάλο των τελευταίων ημερών, η Ένωση Παικτριών (WNBPA) εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας: «Αγκαλιάζουμε τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Το μίσος, η κατάχρηση και η δαιμονοποίηση οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των τρανς ατόμων, τροφοδοτούν μόνο τον φόβο και τον διχασμό. Δεν θα επιτρέψουμε να μας χρησιμοποιήσουν ως πολιτικά πιόνια».

Ουσιαστικά, η WNBPA δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει στον Καντέρ επί προσωπικού ούτε να υιοθετήσει την ακριβή διατύπωση της συζήτησης που είχε ανοίξει η Κάνινγκχαμ. Επέλεξε να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Η φράση «πολιτικά πιόνια» έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί το θέμα έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια του μπάσκετ. Η συμμετοχή τρανς αθλητριών στον γυναικείο αθλητισμό έχει γίνει ένα από τα πιο φορτισμένα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα στις ΗΠΑ και όχι μόνο, αρκεί να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Παράλληλα, προπονητές και αθλήτριες, όπως η Τσέριλ Ριβ και η Γκάμπι Ουίλιαμς, τάχθηκαν δημόσια υπέρ της συμπερίληψης, τονίζοντας πως το ζήτημα χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο τεχνητής έντασης, κάτι που πέτυχε ο Ενές Καντέρ την ώρα που γίνεται τεράστια προσπάθεια εξισορρόπησης τόσο της προστασίας του αθλητισμού γυναικών, όσο και της απόρριψης της στοχοποίησης των τρανς ατόμων.

Το WNBA δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, ούτε οι κανονισμοί του λειτουργούν με όρους τρολαρίσματος στο X, ακόμα κι αν είναι σαφές πως κάποια πράγματα είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστούν για να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά. Όταν η προσπάθεια εντυπωσιασμού, όμως, βαφτίζεται ως «δικαιωματική διεκδίκηση» κι όταν κυριαρχεί η επιλεκτική ευαισθησία, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι προσβάλλεται η κοινή λογική, αλλά και οι ίδιες οι αθλήτριες και προπονητρίες του WNBA που αν μη τι άλλο δίνουν καθημερινά τη μάχη τους στο παρκέ και η πλειοψηφία αυτών έδειξε τον δρόμο!