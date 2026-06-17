Την απόκτηση της Κάιρα Λάμπερτ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Πειραιά έκανε ξανά δικιά της της Αμερικανίδα γκαρτντ που επιστρέφει στο λιμάνι, έπειτα από τη σεζόν 2024-2025.

Πέρυσι αγωνίστηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της Μονπελιέ, έχοντας μ.ο 7.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ξανά «ερυθρόλευκη» η Κάιρα Λάμπερτ!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κάιρα Λάμπερτ. Η Αμερικανίδα πόιντ γκαρντ (6/12/1996, 1,75μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» της Κάιρα Λάμπερτ στον Θρύλο. Με την ερυθρόλευκη φανέλα, αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-25, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του νταμπλ. Πέρυσι, έπαιξε στην Γαλλία, στην Μονπελιέ, με την οποία έφτασε ως τα ημιτελικά του EuroCup.

Η Κάιρα Λάμπερτ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε Καρσίγιακα, Μπάνσκα Μπίστριτσα, Γουάι, Τουλούζ, ΤΤΤ Ρίγα και Αδελίτας Ντε Τσιουάουα.

Η δήλωση της Κάιρα Λάμπερτ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω στον Ολυμπιακό! Στην πρώτη μου παρουσία στον σύλλογο, είχαμε πολλές επιτυχίες και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και την επερχόμενη σεζόν. Θέλω να πω στους φιλάθλους μας, ότι το πάθος, η ενέργεια και η υποστήριξη σας σε κάθε ματς ήταν πολύ σημαντική. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείτε είναι ξεχωριστή και θα χρειαστούμε την ίδια ενέργεια και πίστη σε εμάς σε όλη τη σεζόν. Ανυπομονώ να φορέσω ξανά τα ερυθρόλευκα! Τα λέμε σύντομα από κοντά».

Προηγούμενες ομάδες:

2021-22 Καρσίγιακα (Τουρκία), Μπάνσκα Μπίστριτσα (Σλοβακία)

2022 Γουάι (Νέα Ζηλανδία)

2022-23 Τουλούζ (Γαλλία)

2023-24 ΤΤΤ Ρίγα (Λετονία)

2024 Αδελίτας Ντε Τσιουάουα (Μεξικό)

2024-25 Ολυμπιακός

2025-26 Μονπελιέ (Γαλλία)».