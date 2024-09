Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, η Κέιτλιν Κλαρκ κατάφερε να πάρει το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης παίκτριας της σεζόν στο πρωτάθλημα του WNBA, έχοντας οδηγήσει την ομάδα της στα Play Offs.

Η 22χρονη Αμερικανίδα γκαρντ, κατά τη διάρκεια της πρώτης της αγωνιστικής περιόδου στο κορυφαίο επίπεδο έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα των Ιντιάνα Φίβερ, μετρώντας κατά μέσο όρο από 19,2 πόντους με 8,4 ασίστ και 5,7 ριμπάουντ σε κάθε παιχνίδι.

Η Ναφίσα Κόλιερ των Μινεσότα Λινξ, πραγματοποίησε επίσης εξαιρετική χρονιά και με τη σειρά της πήρε το βραβείο της καλύτερης αμυντικού της σεζόν.

