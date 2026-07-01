Νίκος Κοντόπουλος: «Ήταν η στιγμή να γίνει ένα 3x3 μόνο για κορίτσια»

Ο Νίκος Κοντόπουλος, συνιδιοργανωτής του First 3x3 Girls Only και εκπρόσωπος της Dr. Hoop Academy, μίλησε για τη δημιουργία της πρώτης διοργάνωσης 3x3 αποκλειστικά για κορίτσια και τον στόχο πίσω από την πρωτοβουλία. Όπως ανέφερε, η απόφαση να δημιουργηθεί ένα event αποκλειστικά για κορίτσια ήρθε ως φυσική συνέχεια της δράσης της εταιρείας στο χώρο του 3x3 και της ανάπτυξης νεαρών αθλητών και αθλητριών.

«Επειδή είμαι προπονητής στις ίδιες ηλικίες και επειδή σαν εταιρεία κάνουμε πολλά 3x3, ήταν η ώρα να κάνουμε κάτι μόνο για κορίτσια. Η Dr. Hoop είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε με στόχο να βοηθάει τους νέους αθλητές και αθλήτριες, να τους δίνει βάσεις για να πορευτούν στον επαγγελματικό αθλητισμό και όχι μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε και στον ευρύτερο ρόλο της διοργάνωσης στην επαφή των παιδιών με το μπάσκετ.

«Βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα το μπάσκετ. Αυτό το 3x3 για κορίτσια είναι η αρχή που βοηθάει στην εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών γενικότερα», είπε.

Ο ίδιος τόνισε πως πρόκειται για μια κατηγορία που χρειάζεται περισσότερη στήριξη και ευκαιρίες ανάπτυξης.

«Νομίζω είναι ένας χώρος λίγο αδικημένος, υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια με δυνατότητες αλλά τους λείπει η αυτοπεποίθηση και οι ευκαιρίες για να τις διεκδικήσουν», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο μέλλον του θεσμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνέχεια και εξέλιξη του project και μας αποκάλυψε και την δική αγαπημένη μπασκετμπολίστρια στο ελληνικό πρωτάθλημα.