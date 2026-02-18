Αγία Παρασκευή: Η ομάδα που ξαναχτίστηκε και έφτασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Η Αγία Παρασκευή έκανε ένα ιστορικό βήμα, φτάνοντας για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών, επικρατώντας με 4-1 του Οδυσσέα Μοσχάτου (συν.: 6-2).

Μετά τον θρίαμβο αυτό, τρεις παίκτριες της ομάδας , Κατερίνα Πράπα, Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου και Ελένη Γκάτση μίλησαν στο gWOMEN, περιγράφοντας τι σημαίνει για εκείνες και για την ομάδα η ιστορική πρόκριση, τις καθοριστικές στιγμές της σεζόν και πώς προετοιμάζονται ψυχολογικά και αγωνιστικά για τα ημιτελικά.



Για την Κατερίνα Πράπα, η πρόκριση είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για την ομάδα, αλλά και προσωπικά. Δείχνει την εξέλιξη της ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν και, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι η Αγία Παρασκευή μπορεί να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Στην ερώτηση για τον περσινό τελικό που έγινε κεκλεισμένων των θυρών και για το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του κόσμου τόσο για τις παίκτριες όσο και για την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών γενικότερα, η ίδια απάντησε:

«Θεωρώ πως όλοι οι αγώνες πρέπει να είναι ανοιχτοί στο κοινό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον τελικό κυπέλλου, όπου θα έπρεπε το γήπεδο να έχει πολύ κόσμο να παρακολουθεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστριών από κοντά. Όλες οι παίκτριες έχουμε την ανάγκη να παίζουμε με κόσμο, για να αναδειχθεί το άθλημα και να αποκτήσει το ποδόσφαιρο γυναικών ακόμα μεγαλύτερο κοινό».

Ενώ, σε ερώτηση για το ποια ήταν τα βασικά στοιχεία που έκαναν τη διαφορά και οδήγησαν την ομάδα σε αυτή την ιστορική πρόκριση, η Κατερίνα ανέφερε:

«Τα βασικά στοιχεία που μας οδήγησαν στην πρόκριση ήταν η πίστη στο πλάνο του προπονητή, το πάθος για τη νίκη, η συνοχή και ο ρυθμός που αποκτήσαμε μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες».



Το gWOMEN επικοινώνησε και με την Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου, η οποία μίλησε για την ιστορική πρόκριση της ομάδας στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών.

Η ομάδα σας προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών. Τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για εσάς σε προσωπικό επίπεδο;

«Σημαίνει πολλά, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ήμασταν το «outsider» της διοργάνωσης. Μπορεί στο πρωτάθλημα να μην είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρόλα αυτά στο Κύπελλο, το οποίο άργησε να ξεκινήσει – κάτι που μας επέτρεψε να δέσουμε καλύτερα ως ομάδα – δείξαμε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, όπως κάνουμε πλέον και στο πρωτάθλημα. Προσωπικά, είναι τεράστια ευχαρίστηση να ανταμείβονται οι κόποι σου με αυτόν τον τρόπο, καθώς όλες έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά από την αρχή της σεζόν».

Πώς κρίνετε μέχρι τώρα τη φετινή πορεία της ομάδας στη διοργάνωση;

«Στο Κύπελλο η ομάδα έδειξε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Μπορεί στο πρωτάθλημα να μην είχαμε τη σταθερότητα που θέλαμε, όμως στη διοργάνωση αυτή μπήκαμε με καθαρό μυαλό, συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο μας. Παλέψαμε κάθε παιχνίδι και αυτό, φυσικά, μας έφερε μέχρι τους ημιτελικούς».

Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν που θεωρείτε καθοριστική για την εξέλιξη της ομάδας;

«Φέτος η ομάδα είχε πολλές νέες μεταγραφές, οπότε στην ουσία μιλάμε για μια καινούρια ομάδα. Αυτό που ήταν καθοριστικό δεν ήταν μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά η πάροδος του χρόνου. Μέσα από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια δέσαμε ως σύνολο, βρήκαμε τα πατήματά μας, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που προκριθήκαμε».

Με τη σείρα της η Ελένη Γκάτση μίλησε για τη χαρά και την υπερηφάνεια που νιώθει, αλλά και για την προσπάθεια που οδήγησε την ομάδα σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα.

Η ομάδα σας προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών.

Τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για εσάς σε προσωπικό επίπεδο;

«Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας θα πάρει μέρος στα ημιτελικά, αλλά είναι και η πρώτη φορά που και εγώ προσωπικά, σαν παίκτρια, φτάνω τόσο μακριά στη διοργάνωση του Κυπέλλου. Νιώθω, αρχικά, πολλή ευγνωμοσύνη και χαρά για αυτή την επιτυχία, αλλά και ανυπομονησία για τα παιχνίδια του ημιτελικού. Η επιτυχία αυτή σημαίνει πολλά πράγματα για εμένα και αποτελεί μια δικαίωση, γιατί θεωρώ ότι ανταμείβει και αποδεικνύει τη μεγάλη προσπάθεια και τον κόπο που καταβάλλουμε καθημερινά ως ποδοσφαιρίστριες και γυναίκες στον δύσκολο χώρο του ελληνικού αθλητισμού».

Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν που θεωρείτε καθοριστική για την εξέλιξη της ομάδας;

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια μόνο στιγμή, υπήρξαν πολλές καταστάσεις και αγώνες που συνέβαλαν στην εξέλιξή μας. Σίγουρα καθοριστικές ήταν οι νίκες με την Κηφισιά, με τα Τρίκαλα στο Κύπελλο, με τον Βόλο, αλλά και εξαιρετικές εμφανίσεις που κάναμε με υπερδυνάμεις της Α’ Εθνικής, όπως ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, με τις οποίες φανήκαμε και ήμασταν ισάξιες. Σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι έπαιξε και η άφιξη του κόουτς μας, κ. Καλύκα, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή σε εμάς και μετέτρεψε την ομάδα, προσθέτοντας συνέπεια, πάθος, συνοχή και δημιουργώντας ένα οικογενειακό σύνολο».

Πώς προετοιμάζεστε ψυχολογικά και αγωνιστικά για τα ημιτελικά;

«Ψυχολογικά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στον εαυτό μας, γιατί αν βρισκόμαστε στο 100% μας, δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, ό,τι όνομα κι αν έχει. Πρέπει να είμαστε περήφανες για αυτό που έχουμε καταφέρει και να στοχεύσουμε ψηλότερα. Αγωνιστικά, δεν θεωρώ πως πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Συνεχίζουμε τις προπονήσεις μας με τον ίδιο δυνατό ρυθμό, είμαστε συγκεντρωμένες, βελτιωνόμαστε καθημερινά και, από εκεί και πέρα, ανυπομονούμε και περιμένουμε οποιονδήποτε αντίπαλο μας τύχει στην κλήρωση».

Photo Desigh:Christos Zoidis