Ο Πιάστρι παρέδωσε σεμινάριο και ο Φερστάπεν «ξανακύλησε» στις παλιές συνήθειες

Το Grand Prix Ισπανίας επανεπιβεβαίωσε τη διεκδίκηση του τίτλου από τον Πιάστρι την ώρα που επέστρεψε η «κόκκινη ομίχλη» του Φερστάπεν.

Όταν η Formula 1 ταξιδεύει στη Βαρκελώνη, αφήνει πίσω της τα πειράματα και τις υποθέσεις. Το Grand Prix Ισπανίας είναι πάντα το πρώτο αληθινό τεστ του πρωταθλήματος: μια πίστα που «απογυμνώνει» τα μονοθέσια και αποκαλύπτει τους οδηγούς. Δεν υπάρχει χώρος για τυχαία αποτελέσματα στη Μοντμελό.

Eight podiums in a row for Oscar 👏



Joining an exclusive McLaren club by becoming the third driver to achieve this after Ayrton Senna in 1988 and Lewis Hamilton in 2007 🧡#McLaren pic.twitter.com/RYipBPKNi3