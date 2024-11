Το μεγάλο φινάλε: Ένας ύμνος στην ταχύτητα και μια κληρονομιά γεμάτη αντιφάσεις

Οι Τζέρεμι Κλάρκσον, Τζέιμς Μέι και Ρίτσαρντ Χάμοντ άλλαξαν για πάντα την αυτοκινητική τηλεόραση, αλλά το αποτύπωμά τους είναι πιο αντιφατικό από όσο δείχνει.

Πριν από λίγο παρακολούθησα την τελευταία εκπομπή του The Grand Tour, με τίτλο «One for the Road». Ήταν ένα επεισόδιο γεμάτο στιγμές που θύμιζαν γιατί αυτή η τριάδα –ο Τζέρεμι Κλάρκσον, ο Τζέιμς Μέι και ο Ρίτσαρντ Χάμοντ– σημάδεψε για δύο δεκαετίες το τοπίο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, είτε συμφωνούσαμε με αυτούς είτε όχι. Είναι το τέλος μιας εποχής, και, ναι, ένιωσα μια μικρή μελαγχολία βλέποντάς το. Πώς να μην αισθανθείς έτσι, όταν συνειδητοποιείς ότι κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο που καθόρισε την τηλεοπτική αυτοκινητιστική κουλτούρα;

Το τελευταίο επεισόδιο κινηματογραφήθηκε στη Ζιμπάμπουε, σε τοπία που κόβουν την ανάσα, προσφέροντας μια συγκινητική και νοσταλγική ατμόσφαιρα. Με την απαράμιλλη αισθητική της εκπομπής, η Ζιμπάμπουε έγινε ο τέλειος καμβάς για την τελευταία τους περιπέτεια, η οποία ήταν γεμάτη από τον γνωστό τους συνδυασμό χιούμορ και δράσης. Το επεισόδιο έκλεισε σχεδόν είκοσι χρόνια αυτοκινητιστικών περιπετειών, εκεί που όλα άρχισαν: στην ίδια περιοχή της Αφρικής, όπου γύρισαν το πρώτο τους σπέσιαλ επεισόδιο: στην Μποτσουάνα. Η επιστροφή σε αυτή τη γη, γεμάτη μνήμες και συγκινήσεις, ήταν ένας τρόπος να κλείσουν τον κύκλο τους με τον πιο όμορφο και συναισθηματικό τρόπο.

