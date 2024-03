Ο (καθόλου) φτωχός και μόνος καουμπόι Φερστάπεν χάθηκε στο ηλιοβασίλεμα του Μπαχρέιν

Η επιβλητική νίκη του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing στον πρώτο φετινό αγώνα της F1 άφησε τους υπόλοιπους να κυνηγούν σκιές...

Κάτω από τα λαμπερά φώτα και τον απέραντο ουρανό της ερήμου του Μπαχρέιν, η σεζόν της Formula 1 για το 2024 ξεκίνησε όχι με ένα ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να είναι μπροστά, αλλά με μια αδυσώπητη επίδειξη για το ποιος πραγματικά προηγείται. Ο Μαξ Φερστάπεν, με το «άρμα» της Red Bull Racing, δεν κέρδισε απλά το Grand Prix του Μπαχρέιν· κυριάρχησε τόσο απόλυτα, με τόσο μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους, που σχεδόν φαινόταν σαν να ανήκαν σε διαφορετική κατηγορία αγώνων. Ο Σέρχιο Πέρεζ συμπλήρωσε αυτή την επίδειξη κυριαρχίας με μια καλή δεύτερη θέση, εδραιώνοντας την Red Bull στην κορυφή από την αρχή.

Αυτό δεν ήταν απλά ένας αγώνας· ήταν η δήλωση προθέσεων του Φερστάπεν, ότι όχι μόνο θα υπερασπιστεί το στέμμα του αλλά θα το κάνει με μια σιδερένια πυγμή που δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες. Με την ογδόη συνεχόμενη νίκη του -ένα σερί που ξεκινά από την περσινή σεζόν- ο Ολλανδός ορίζει εκ νέου τι σημαίνει να κυριαρχείς στη σύγχρονη εποχή της Formula 1. Η «σύντομη προσπάθεια» για την πρωτοπορία από τον οδηγό της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, στην αρχή ήταν ακριβώς αυτό - σύντομη. Αποτέλεσε περισσότερο υπενθύμιση της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι άλλοι προσπαθώντας να πολιορκήσουν το φρούριο του Φερστάπεν παρά μια πραγματική απειλή για την εξουσία του.

Η Ferrari, παρά την αρχική της υπόσχεση, φάνηκε να αντιμετωπίζει περίπου τα ίδια ζητήματα που την έχουν ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια: βρίσκεται κοντά, αλλά τόσο μακριά. Και ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κάρλος Σάινθ είχαν στιγμές λάμψης, αλλά η λάμψη μόνη της δεν κερδίζει αγώνες - όχι όταν αντιμετωπίζεις μια μηχανή τόσο καλά λαδωμένη όσο η Red Bull. Η προσπάθεια του Σάινθ για την τρίτη θέση ήταν αξιέπαινη, αλλά κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα έμοιαζε σαν να μάχεται για τα ψίχουλα από το τραπέζι της Red Bull.

Η Mercedes και ο Τζορτζ Ράσελ, παρά την αρχική διεκδίκηση, τελικά υπέκυψαν σε μια ιστορία όλο και πιο οικεία από την περσινή σεζόν: δυνατότητες περιορισμένες από τεχνικά προβλήματα. Η αγωνιστικότητα του Ράσελ τον κρατάει μέσα στη συζήτηση, αλλά η συζήτηση δεν είναι πλέον για τη νίκη. Είναι για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, μια αφήγηση που η Mercedes θέλει απελπισμένα να αλλάξει.

