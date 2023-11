Όσο η καλύτερη στρατηγική της Ferrari είναι οι αυτοσχεδιασμοί των οδηγών της, δεν θα δει χαΐρι

Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει μία σταθερή Αχίλλειο πτέρνα της Scuderia, που επιβεβαιώθηκε στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Η Scuderia Ferrari έχασε τη μάχη για τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές για το 2023. Όσο κι αν λένε πως ο δεύτερος είναι ο… πρώτος χαμένος, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να πιστεύει κανείς πως δεν θα έκαναν τα πάντα για να την κατακτήσουν. Όχι για τα 10 εκατομμύρια και κάτι ψιλά που θα έπαιρναν επιπλέον – για το γόητρο.





Για τους εγωισμούς που για μία ακόμα χρονιά είναι πληγωμένοι. Με την πληγή βαθιά, από μαχαίρι που επί 15 χρόνια το στριφογυρνά ο ανταγωνισμός. Όταν είσαι η Ferrari λοιπόν και είσαι 15 χρόνια δίχως τίτλο, κάθε μικρή νίκη έχει τη σημασία της. Ακόμα κι αν ήταν στη μάχη με τα αυτοκόλλητα που έδινε όλη τη σεζόν με τη Red Bull Racing.

Οι Ιταλοί ήθελαν λοιπόν διακαώς να κάνουν τη ρελάνς στην τελευταία στάση της σεζόν όμως από την Παρασκευή φάνηκε πως δεν ήταν γραφτό να επιβληθούν της Mercedes. Ο Κάρλος Σάινθ είχε ίσως το χειρότερο του τριήμερο: κατέληξε στον τοίχο νωρίς στο FP2, έμειναν με λειψά δεδομένα ενόψει των επίσημων μαχών, αποκλείστηκε στο Q1 στις κατατακτήριες. Αναγκάστηκε να εκκινήσει μόλις δέκατος-έκτος.





Από την άλλη, ο Σαρλ Λεκλέρ πήγε στους… κόφτες. Μία ανάσα από την pole position, προσπάθησε με κάθε τρόπο να περάσει τον Μαξ Φερστάπεν στο ξεκίνημα του αγώνα, τον ακολούθησε στα τελικά αποτελέσματα. Και το κυριότερο: είχε τη διαύγεια να σκεφτεί κάτι που θα έπρεπε να έχει σκεφτεί η ομάδα στρατηγικής των «κόκκινων».

Στην περίπτωση του Σάινθ, ίσως ήμουν λίγο αυστηρός στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα αναφερόμενος στο λεγόμενο «σύστημα του Σταυρού». Αυτό που κάνεις το σταυρό σου κι εύχεσαι να βγει αυτοκίνητο ασφαλείας. Η αλήθεια είναι πως η αναποδιά είχε συνεχιστεί για τον Μαδριλένο. Εξηγεί: «Εκκίνησα με τη σκληρή γόμα, περιμένοντας πως το μονοθέσιο θα μου επιτρέψει να κάνω μόνο ένα pit stop. Όμως όπως έχει συμβεί ξανά, όποτε εκκινούμε με τη σκληρή, δυσκολευόμαστε. Εκκινώντας από τη 16η θέση, δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε. Κι όταν είδαμε πως δεν είχαμε ελπίδες να βαθμολογηθούμε, έμεινα έξω περιμένοντας ένα αυτοκίνητο ασφαλείας».

Not the way we wanted to end the season, but we gave it everything 🙏 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/7q9JNL5y3Z