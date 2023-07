Ο Πάνος Σεϊτανίδης προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους της απόλυτης κυριαρχίας του Μαξ Φερστάπεν.

Ξεκινάμε από τους αριθμούς. Έξι ταχύτεροι γύροι σε δώδεκα αγώνες φέτος. Επτά pole positions. Δέκα νίκες. Οι οκτώ συνεχόμενες. Δώδεκα τερματισμοί στο Top2, τρία στα τρία στο βάθρο των αγώνων Σπριντ με δύο νίκες και μία τρίτη θέση.



Πόσο καλύτερα μπορεί να κυλήσει μία σεζόν από αυτή που απολαμβάνει φέτος ο Μαξ Φερστάπεν. Όχι πολύ. Σίγουρα όχι πολύ.

Στα 25 του διανύει ήδη την ένατη σεζόν του στη Formula 1. Σε ηλικία που πολλοί αντίπαλοί του (τουλάχιστον οι πιο παλιοί) είχαν μηδαμινή ή ελάχιστη εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, ο Ολλανδός μετρά 175 εκκινήσεις. Έχει «ψηθεί», έχει φάει τα μούτρα του, έχει περάσει τόσες φορές τα όρια που πλέον μπορεί να τα διακρίνει (κι υπό προϋποθέσεις να τα τηρεί).

Started P6, finished P1 Another mighty performance from Max Verstappen #BelgianGP #F1

Η εμπειρία εξασφαλίζει μία ακόμα υπέρ-πολύτιμη γνώση: αυτή της διαχείρισης των ελαστικών. Ο δαιμόνιος Έντριαν Νιούι έχει πολλάκις τονίσει πως η ικανότητα του πρωταθλητή να συνεργάζεται αρμονικά με τα τέσσερα μαύρα σημεία επαφής της RB19 με το δρόμο, αποτελεί πια ένα από τα πιο «φονικά» του όπλα.

Έχει εμμονή με το κυνήγι της απόλυτης απόδοσης και η πεισματική άρνησή του να πέσει οτιδήποτε κάτω – ούτε καν ο βαθμός του γρήγορου γύρου, καταδεικνύουν πως δεν κάθε φορά που βγαίνει στην πίστα, θέλει να είναι μπροστά από όλους. Ήταν ενδεικτική η γκρίνια του όταν «απλά» προκρίθηκε στο SQ3 αλλά όχι με το χρόνο και τη θέση που του επέτρεπε ο εγωισμός του.

This season so far... 😄 pic.twitter.com/E4SYeTUO1x