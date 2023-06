Μπορεί Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing να συνέχισαν το εντυπωσιακό τους σερί, όμως όλα δείχνουν πως οι βόλτες στο πάρκο δεν θα κρατήσουν για πολύ!

Στον Καναδά η Red Bull Racing είχε να περηφανευτεί για πολλά. Έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία του σπορ που έκανε το 8 στα 8 στο ξεκίνημα της σεζόν και παράλληλα, έφτασε τις 100 νίκες στη Formula 1. Μάλιστα καμία άλλη δεν είχε καταφέρει να πιάσει τόσο γρήγορα τριψήφιο αριθμό μετά την παρθενική της επιτυχία – συγκεκριμένα 281.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το 6 στα 8 φέτος και η δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του επί Καναδικού εδάφους, ήταν και η 41η συνολικά της καριέρας του. Όσες είχε πετύχει και ο θρυλικός Άιρτον Σένα. Μάλιστα, με βαθμολογικό προβάδισμα 69 πόντων, όλα δείχνουν πως φέτος θα ισοφαρίσει τον Βραζιλιάνο και σε τίτλους.

Ως εδώ, όλα είναι μπλε. Όμως παρότι έως τώρα η RB19 του Ολλανδού δεν βλέπει κανενός τον διαχύτη, ξεκίνησε κάποιον να βλέπει στους καθρέφτες της.

Η υπόσχεση του Αλόνσο

Μετά το τέλος της μάχης των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Μοντρεάλ, ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε δηλώσεις με νόημα: «Πιστεύω πως στον αγώνα θα έχουμε τη δυνατότητα να τους ασκήσουμε πίεση. Μέχρι τώρα είχαν πολύ εύκολες νίκες αλλά ευελπιστώ πως αυτή τη φορά θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο για να μας κερδίσουν. Να είμαστε συνέχεια δύο δευτερόλεπτα πίσω τους, όχι είκοσι δευτερόλεπτα».





Πολλοί έσπευσαν να τον χλευάσουν όμως ο Ισπανός δεν μιλούσε τυχαία. Βασιζόταν στο μεγάλο πακέτο αναβάθμισης που λάνσαρε η Aston Martin, με τα ανανεωμένα sidepods, το νέο πάτωμα, το ανασχεδιασμένο κάλυμμα του κινητήρα. Είχε δει πως απέδιδε, ήξερε πως η AMR23 θα γίνει πιο γρήγορη και στην πράξη δικαιώθηκε.

Ένα σταθερό μοτίβο

Αν βγάλουμε από την εξίσωση το Grand Prix Αυστραλίας που ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, ο 41χρονος μπορεί να έδειχνε πως διένυε δεύτερη νιότη και η Aston Martin πως είχε βρει μαγικό ραβδί, όμως ήταν μακριά από την πρώτη Red Bull σε κάθε στάση του καραβανιού της F1.

Στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν ήταν 7 δέκατα πίσω από τον Φερστάπεν στις κατατακτήριες και 38 δευτερόλεπτα στον αγώνα.



Στη Σαουδική Αραβία ήταν 5 δέκατα πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ στο κυνήγι της pole και 20 δευτερόλεπτα στον αγώνα.

Στην Αυστραλία η «απόσταση» στη μάχη της pole ήταν ακόμα μικρότερη: στα 4 δέκατα.

Στο ιδιαίτερο Μπακού, η απόσταση στις κατατακτήριες «άνοιξε» άνω του ενός δευτερολέπτου, ενώ στον Κυρίως Αγώνα ήταν στα 22 δευτερόλεπτα.

Στο Μαϊάμι ο Αλόνσο επέστρεψε στη Σαββατιάτικη κανονικότητα, χάνοντας την pole από τον Πέρεζ έναντι μόλις 3μιση δεκάτων του δευτερολέπτου. Ένα 24ωρο μετά, είδε καρό σημαία 26 δευτερόλεπτα μετά τον νικητή Φερστάπεν.





Στο Μονακό ο Ολλανδός του πήρε τη μπουκιά/pole από το στόμα για μόλις 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου αλλά στον αγώνα, η απόστασή τους άνοιξε στα 27 δευτερόλεπτα.



Εντός έδρας, στη Βαρκελώνη, ο Ισπανός είχε κακές κατατακτήριες όντας 1.2δλ πίσω ενώ και στο κυρίως πιάτο, η υστέρησή του ξεπέρασε το λεπτό. Αυτό ήταν το κακό διάλειμμά του.



Και πάμε στον Καναδά όπου μέσα στη βροχή η απόστασή τους ήταν μεγάλη (1.4δλ) αλλά στον αγώνα ο Αλόνσο έμεινε πιστός στην υπόσχεσή του. Ο Φερστάπεν δεν ξέφυγε ποτέ.

Max is (not so much) faster than you

Μελέτησα προσεκτικά το γυρολόγιο των δύο οδηγών. Παρότι ο Αλόνσο πέρασε 21 γύρους πίσω από τη Mercedes του Λιούις Χάμιλτον και απασχολήθηκε σε μερικούς ακόμα μονομαχώντας με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, είναι σαφές πως αποδεικνυόταν πιστός στα λόγια του μετά τις κατατακτήριες.

Με εξαίρεση ελάχιστους γύρους, όταν ήταν στο 1.17 ο Φερστάπεν, εκεί ήταν κι ο Αλόνσο. Όταν κατέβηκε στο 1.16 ο Φερστάπεν, εκεί ήταν κι ο Αλόνσο. Μόνο μετά τον πεντηκοστό γύρο όπου ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν σταθερά στο 1.15, ο ομόλογός του στην Aston Martin ήταν ως επί το πλείστον στο 1.16.

Κάπως έτσι, έφτασαν στον τερματισμό του Μοντρεάλ με 9 δευτερόλεπτα να τους χωρίζουν.

Ο Αλόνσο είναι λαοπλάνος

Όλα αυτά με πρόβλημα στο σύστημα παροχής καυσίμου να υποχρεώνει το μηχανικό του Ισπανού, Κρις Κρόνιν, να του υπενθυμίζει κάθε λίγο και λιγάκι να κάνει… οικονομία. Το λεγόμενο “Lift and Coast” στο οποίο καλείται όπου το επιτρέπουν οι μάχες, να σηκώνει το πόδι από το γκάζι για να εξοικονομεί καύσιμο.

Κοινώς, ο “Πρίγκιπας των Αστούριας” θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα ταχύτερα. Άρα πιστός στην υπόσχεσή του, θα ήταν (ακόμα πιο) κοντά στον Φερστάπεν. Τόσο ώστε να κοσμεί τους καθρέφτες της RB19.

What an honor to share the podium with these F1 legends. Thanks Canada🇨🇦💚. Enjoyed every single lap . #f1 #canada #montreal #astonmartin pic.twitter.com/l5ZJtNLSTS — Fernando Alonso (@alo_oficial) June 18, 2023

Θα σταθώ πάλι στα λόγια του, αυτή τη φορά στα team radio: «Πάμε για τη νίκη». Όσο κι αν είναι λαοπλάνος και ξέρει καλά να χειριστεί καταστάσεις, πράξεις και λόγια ώστε να παρουσιάζει δικές του αλήθειες, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με show.

Είναι μία ειλικρινή υπόσχεση, που όταν θα αρχίσει να πλησιάζει στο να γίνει πραγματικότητα, θα εξελιχθεί σε απειλή. Και τότε, σε αντίθεση με την τακτική του έναντι του teammate του στο φινάλε του Grand Prix Καναδά, δεν θα θέλει να σε… μυρίσει Μαξ. Να σε δαγκώσει θα θέλει.

Υ.Γ. Το έχω γράψει και θα το γράψω ξανά. Μπορεί η Red Bull και ο Φερστάπεν να έχουν κάνει τέτοιο ξεκίνημα που θα χρειαστούν θαύματα για να χάσουν τους τίτλους, όμως δεν θα έχουν το ίδιο προβάδισμα μέχρι το τέλος του δρόμου για το 2023. Και μόνο που η έβδομη το 2022 Aston Martin θα έχει το 100% του προβλεπόμενου χρόνου στην αεροδυναμική σήραγγα ενώ η (τιμωρημένη λόγω παραβίασης του cost cap του 2021) Red Bull Racing το 63%, είναι σαφές πως ο αγώνας δρόμου για την εξέλιξη μεσούσης της σεζόν θα φέρει ανατροπές. Η RB δεν θα χάσει τον τίτλο αλλά το σερί της, δεν θα κρατήσει για πολύ.

Φωτογραφίες: Aston Martin F1, Red Bull Racing