Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει τη νέα συγκλονιστική, μα δίκαιη μονομαχία των Φερστάπεν-Λεκλέρ.

Όσο κι αν ήλπιζα πως οι νέοι κανονισμοί θα ανοίξουν μία συναρπαστική σελίδα στην ιστορία του σπορ, όσο κι αν πίστευα πως ο Νικόλας Τομπάζης θα έχει πετύχει διάνα με το νέο γράμμα του νόμου, θα ομολογήσω πως… το φοβόμουν λίγο το 2022.

Βλέπετε, η σεζόν που πέρασε ήταν τόσο συναρπαστική, είχε τόσο επικές μάχες ανάμεσα στους δύο διεκδικητές του τίτλου, τόσο συγκλονιστική διακύμανση και φυσικά ανατρεπτικό φινάλε. Ναι και αμφιλεγόμενο αλλά κάποτε θα πρέπει να βάλουμε τελεία σε αυτό το θέμα. Επιστρέφω στο θέμα. Μετά από το θρίλερ του 2021, είχα χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών σε ό,τι αφορούσε οδηγοκεντρική μονομαχία. Αποδείχθηκε πως δεν έπρεπε.

Η χρονιά έχει ξεκινήσει με ένα καταιγιστικό «Λεκλέρ εναντίον Φερστάπεν», με εναλλαγές θέσεων πέρα από κάθε προσδοκία. Έχω μετρήσει έντεκα (!) στους πρώτους δύο αγώνες, σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

