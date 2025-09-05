Σαν Σήμερα: Ο Φερστάπεν κέρδισε και ξεσήκωσε το Ζάντβορτ (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Πριν από 55 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο μοναδικός πρωταθλητής της Formula 1 που κατέκτησε τον τίτλο μετά θάνατον. Επιπλέον θα μάθουμε πότε η θρυλική ομάδα της Tyrell πήρε τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο ενώ οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον δίνουν ακόμα μία μάχη στο θρυλικό πρωτάθλημα του 2021. Στο WRC θα ταξιδέψουμε στην Ιαπωνία, ενώ το MotoGP έχει… ραντεβού σε Εστορίλ και Μιζάνο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθηλτισμού.

Σαν σήμερα το 1939, γεννήθηκε ο αείμνηστος οδηγός της Formula 1 και πρωταθλητής της F2 για το 1970, Κλέι Ρεγκατσόνι. Την ίδια χρονιά, ο Ελβετός πήγε στην F1 και τη Ferrari κάνοντας ντεμπούτο στο GP Ολλανδίας. Μια νίκη στη Μόντσα βοήθησε τον «Regga» να τερματίσει 5ος στη βαθμολογία οδηγών, παρά την καθυστερημένη είσοδό του στο πρωτάθλημα. Ακολούθησαν δύο απογοητευτικές σεζόν και το 1973 ο Ρεγκατσόνι αγωνίστηκε για την BRM. Κατέκτησε την pole position στην Αργεντινή και, χάρις στον Μάικ Χέιλγουντ, σώθηκε η ζωή του έπειτα από ένα ατύχημα στο Κιαλάμι. Τόσο ο Ελβετός όσο και ο νεαρός Νίκι Λάουντα πήγαν στη Ferrari το 1974. Ο Ρεγκατσόνι κέρδισε στο Νίρμπουργκρινγκ και κατέκτησε άλλες δύο νίκες στις επόμενες δύο σεζόν πριν αλλάξει ξανά ομάδα. Νικητής στο GP Μεγάλης Βρετανίας το 1979 με την Williams, δυστυχώς όμως έμεινε παράλυτος έπειτα από μια ατύχημα στο Λονγκ Μπιτς το 1980.

Σαν σήμερα το 1970, ο Γιόχαν Ριντ έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που έλαβε χώρα λίγο πριν τη στροφή της Παραμπόλικα, στις ελεύθερες δοκιμές του GP Ιταλίας. Το μονοθέσιο ενδεχομένως να παρουσίασε αστοχία στο σύστημα πέδησης, ενώ ο προστατευτικός τοίχος κακής ποιότητας συνέβαλε στην τελική τραγική έκβαση. Το μπροστινό μέρος της Lotus 72B καταστράφηκε εντελώς και ο Ριντ, όντας μέσα στο μονοθέσιο χωρίς επαρκώς δεμένες τις ζώνες του, υπέστη τραυματισμούς στους οποίους υπέκυψε λίγα λεπτά αργότερα. Με τέσσερις αγώνες να απομένουν, ο Αυστριακός είχε κερδίσει ήδη σε πέντε Grand Prix και είχε διαφορά 20 βαθμών από τον κοντινότερο διώκτη του, Τζάκι Ιξ – διαφορά που δεν πρόλαβε ο Βέλγος να καλύψει μέχρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ως εκ τούτου, ο Γιόχαν Ριντ έγινε ο πρώτος –και τελευταίος μέχρι σήμερα– οδηγός που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μετά θάνατον. Το τρόπαιο του πρωταθλητή απονεμήθηκε στη σύζυγό του.

Σαν σήμερα το 1971, η θρυλική πίστα της Μόντσα φιλοξένησε το GP Ιταλίας για τελευταία φορά στη χάραξη χωρίς σικέιν. Χάρη σε μια καλύτερη έξοδό του από την τελευταία στροφή, ο Πίτερ Γκέθιν της BRM κέρδισε τον μοναδικό του αγώνα στην F1 επικρατώντας της March του Ρόνι Πέτερσον στο photo finish για μόλις 0,01 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το συναρπαστικό αυτόν τερματισμό, οι πρώτοι πέντε οδηγοί (οι Γκέθιν και Πέτερσον μαζί με τους Φρανσουά Σεβέρ, Μάικ Χέιλγουντ και Χόουντεν Γκάνλεϊ) τερμάτισαν με διαφορά μόλις 0,61 δευτερολέπτων. Αφού η Ferrari δεν μπόρεσε να βαθμολογηθεί με κανέναν οδηγό της, η τρίτη θέση του Σεβέρ εξασφάλισε στην Tyrrell το μοναδικό πρωτάθλημα κατασκευαστών στην ιστορία της.

Σαν σήμερα το 2004, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Ιαπωνίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), στην περιφέρεια Τοκάτσι. Η νίκη κατέληξε στο Subaru Impreza του τότε πρωταθλητή Πέτερ Σόλμπεργκ. Το Citroën Xsara του επικεφαλής της βαθμολογίας Σεμπαστιέν τερμάτισε στη δεύτερη θέση και 73 δευτερόλεπτα πίσω, με τρίτο το Ford Focus RS του Μάρκο Μάρτιν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2004, ο Βαλεντίνο Ρόσι προέκτεινε το προβάδισμά του ως επικεφαλής της βαθμολογίας στο MotoGP, κερδίζοντας εύκολα μπροστά σε 55.000 θεατές στην πίστα του Εστορίλ για το GP Πορτογαλίας. Δεύτερος ήταν ο Λόρις Καπιρόσι, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Άλεξ Μπάρος.

Σαν σήμερα το 2010, ο Ντάνι Πεντρόσα πήρε πρώτος την καρό σημαία στην πίστα του Μιζάνο για το GP Σαν Μαρίνο του MotoGP, κατακτώντας έτσι την τέταρτη νίκη του στη σεζόν και δεύτερη συνεχόμενη. Ο Ισπανός της Honda κινήθηκε σε ταχύτατο ρυθμό από την εκκίνηση του αγώνα 28 γύρων και στον τρίτο γύρο προπορευόταν του Χόρχε Λορένθο κατά 1,5 δευτερόλεπτο, καταγράφοντας νωρίς και ρεκόρ πίστας. Ο Ισπανός τερμάτισε δεύτερος ενώ το βάθρο έκλεισε ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2021, το Grand Prix Ολλανδίας επέστρεψε στη Formula 1 για πρώτη φορά από το 1985. Χιλιάδες Ολλανδοί γέμισαν τις εξέδρες για να δουν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έδωσε ακόμη μια σκληρή μάχη με τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Ολλανδός εκκίνησε από την pole position και κατέκτησε τη νίκη παρά την πίεση του Βρετανού. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν στα 20 δευτερόλεπτα όμως ήταν πλασματική καθώς ο Χάμιλτον άλλαξε ελαστικά στο τέλος για να κάνει ταχύτερο γύρο. Οι δυο τους ήταν με διαφορά οι καλύτεροι οδηγοί στην πίστα, με τον τρίτο Βάλτερι Μπότας να τερματίζει 56 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com