Σαν Σήμερα: Η συγκινητική πρώτη νίκη του Λεκλέρ στην F1 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Με… άρωμα Ferrari η σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένας τωρινός της οδηγός κέρδισε σαν σήμερα τον πρώτο του αγώνα, ένας άλλος έχει γενέθλια, ενώ ένας 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε μία ακόμη νίκη στο Σπα. Στο MotoGP θα μάθουμε για μία ακόμη επική μονομαχία ανάμεσα στους Χόρχε Λορένθο και Μαρκ Μάρκεθ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1994, γεννήθηκε στη Μαδρίτη ο Κάρλος Σάινθ Jr., γιος του θρύλου των αγώνων ράλλυ, Κάρλος Σάινθ Sr. Σε αντίθεση με τον θρυλικό δύο-φορές πρωταθλητή του WRC, ο Ισπανός επέλεξε τους αγώνες μονοθεσίων ως πεδίο δραστηριοποίησής του και με την οικονομική στήριξη της Red Bull Racing προβιβάστηκε στην F1 το 2015, ως teammate του ανερχόμενου Μαξ Φερστάπεν στην Toro Rosso. Ο Σάινθ στάθηκε επάξια δίπλα στον ταλαντούχο Ολλανδό πιτσιρικά, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές, και παρέμεινε στην μικρή ομάδα της Red Bull για δυόμιση σεζόν καταφέρνοντας μια 4η θέση στο GP Σιγκαπούρης του 2017. Από το Αμερικανικό GP της ίδιας χρονιάς κι έπειτα οδήγησε για την Renault, το 2019 πήρε μετεγγραφή στη McLaren και η συστηματική πρόοδος της ομάδας τού επέτρεψε να κατακτήσει δύο βάθρα έως το 2020. Από το 2021, ο Σάινθ εκπροσωπεί τη Scuderia Ferrari και μετρά μία νίκη στο Grand Prix Μ. Βρετανίας του 2022.

"FOR THE FIRST TIME IN FORMULA 1 CARLOS SAINZ IS VICTORIOUS HE WINS THE BRITISH GRAND PRIX"

Σαν σήμερα το 2002, Ο Μίκαελ Σουμάχερ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Βελγίου στην πίστα του Σπα, με τη Ferrari να κάνει το 1-2. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο με την έτερη F2002 τερμάτισε δεύτερος, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια της Williams. Αυτή ήταν η 10η νίκη του Σουμάχερ στη σεζόν και ξεπέρασε το ρεκόρ του και του Νάιτζελ Μάνσελ από τις σεζόν 2001 και 1992.

Σαν σήμερα το 2007, ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Βιτζάι Μαλία ανακοίνωσε σε μια συνέντευξή του στο Μουμπάι την πρόθεσή του να εξαγοράσει την ομάδα της Spyker στην F1. Μάλιστα ο επικεφαλής της, Μισιέλ Μολ, είχε συνεργαστεί μαζί του ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία εξαγοράς της παραπαίουσας αυτής ομάδας έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ. Το όνειρο του Μαλία έγινε εν τέλει πραγματικότητα όταν η καινούρια πλέον ομάδα, η Force India, έκανε το ντεμπούτο της στην F1 το 2008 στο Grand Prix Αυστραλίας.

Σαν σήμερα το 2013, ο Χόρχε Λορένθο επέστρεψε στις νίκες στο Σίλβερστον μετά από δυόμιση μήνες, κερδίζοντας τον Μαρκ Μάρκεθ στον τερματισμό του GP Μεγάλης Βρετανίας. Η μεταξύ τους διαφορά στα τελικά αποτελέσματα ήταν μόλις 0,081 δευτερόλεπτα. Τρίτος τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα.

Σαν σήμερα το 2019, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βελγίου της Formula 1 σε ένα κλίμα λύπης λόγω του θανάτου του Αντουάν Ουμπέρ σε αγώνα της Formula 2 την προηγούμενη ημέρα. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari είχε ήδη θέσει εκκωφαντικά υποψηφιότητα για τη νίκη, κατακτώντας την τρίτη του pole position στη σεζόν. Ο Μονεγάσκος άντεξε στην πίεση των δύο Mercedes και έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, πήρε επιτέλους την πολυπόθητη παρθενική νίκη που έψαχνε από το Μπαχρέιν και την αφιέρωσε στον αδικοχαμένο φίλο του. Στη δεύτερη θέση ήταν ο πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, πραγματοποιώντας μάλιστα ένα εξαιρετικό προσπέρασμα στον Σεμπάστιαν Φέτελ από την εξωτερική.

"This one is for Anthoine"



An emotional moment for @Charles_Leclerc, as he secures his first ever F1 win and a first victory of the 2019 season for @ScuderiaFerrari

