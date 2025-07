O Κρίστιαν Χόρνερ δεν έφυγε από τη Red Bull Racing ως αποτυχημένος, αλλά ως... χαμένος στην εσωτερική μάχη για την εξουσία.

Η πορεία της Red Bull Racing και του Κρίστιαν Χόρνερ στη Formula 1 είναι κοινή. Επί 20+1 σεζόν, από το 2025 έως και το 2025, ο Βρετανός πανηγύρισε μαζί με την αυστριακή ομάδα πλήθος νικών αλλά και τίτλων στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο απολογισμός για την αυστριακή ομάδα από το 2005 έως και φέτος είναι 124 νίκες, 6 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 8 οδηγών. Την ίδια περίοδο η Ferrari - η οποία ενδέχεται να είναι η επόμενη ομάδα του Χόρνερ - κατέκτησε 65 νίκες, 2 πρωταθλήματα κατασκευαστών και ένα οδηγών.

Σε αυτό το διάστημα η Scuderia είχε 6 διαφορετικούς επικεφαλής, αποτέλεσμα των αποτυχιών και της γκρίνιας: Ζαν Τοντ (έως το 2007), Στέφανο Ντομενικάλι (2007-2014), Μάρκο Ματιάτσι (Απρίλιος 2014 - Νοέμβριος 2014), Μαουρίτσιο Αριβαμπένε (2015-2018), Ματία Μπινότο (2019 - 2022) και Φρεντ Βασέρ (2023 έως σήμερα).

