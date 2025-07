Στη βρετανική ομάδα διαφώνησαν με την ποινή που δέχθηκε ο Αυστραλός οδηγός και η οποία του στέρησε τη νίκη μέσα στο Σίλβερστον.

Η απόφαση των αγωνοδικών να επιβάλουν ποινή 10 δευτερολέπτων στον Όσκαρ Πιάστρι κατά τη διάρκεια του GP Μεγάλης Βρετανίας έκρινε εν πολλοίς και το αποτέλεσμά του. Ο Αυστραλός δεν μπορούσε να ανοίξει τη διαφορά από τον Λάντο Νόρις κι έτσι η νίκη πήγε στον Βρετανό.

Η τιμωρία του Πιάστρι προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις της McLaren Racing. Ο επικεφαλής της ομάδας του Ουόκινγκ, Αντρέα Στέλα, χαρακτήρισε την ποινή «πολύ σκληρή», υπονοώντας μάλιστα πως ο Μαξ Φερστάπεν ίσως έκανε το περιστατικό να φαίνεται πιο σοβαρό απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

Μιλώντας μετά το GP Μ. Βρετανίας, ο Αντρέα Στέλα υπερασπίστηκε τον Πιάστρι, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες δεν άφησαν περιθώρια για καλύτερο χειρισμό:

«Πρέπει να πω ότι η ποινή συνεχίζει να μου φαίνεται πολύ σκληρή. Υπήρχαν μερικοί παράγοντες που δεν θα θέλαμε να παραλείψουν οι αγωνοδίκες. Πρώτα απ’ όλα, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας πήρε πολύ αργά εντολή να αποχωρήσει, κάτι που δεν άφησε αρκετό χρόνο στον οδηγό που ηγείται να κάνει επανεκκίνηση σε κατάλληλες συνθήκες. Έχασε θερμοκρασία στα ελαστικά και στα φρένα, και το ίδιο συμβαίνει για όλους», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός.

Ο Στέλα άφησε να εννοηθεί πως η εικόνα του συμβάντος μπορεί να παρουσιάστηκε πιο δραματική από όσο ήταν στην πραγματικότητα, ίσως με την παρέμβαση αντιπάλων: «Θα πρέπει να δούμε αν άλλοι οδηγοί έκαναν την κατάσταση να φαίνεται χειρότερη απ’ ό,τι ήταν. Ξέρουμε πως κάποιοι έχουν την ικανότητα να κάνουν τους άλλους να φαίνονται σαν να έκαναν σοβαρές παραβάσεις, ενώ στην ουσία δεν έκαναν. Οπότε υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να επανεξετάσουμε. Αλλά πλέον η ποινή επιβλήθηκε και εκτελέστηκε. Προχωράμε. Είμαι σίγουρος ότι ο Όσκαρ θα πάρει αυτή την εμπειρία σαν κίνητρο για να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός και να παλέψει για νίκες στους επόμενους αγώνες».

