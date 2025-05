O πρωτοπόρος της βαθμολογίας μπορεί να μην πήρε την pole position για τον αγώνα στο Πριγκιπάτο, όμως ήταν χαρούμενος με το πώς εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές.

Το Grand Prix Μονακό του 2025 δεν έχει εξελιχθεί όπως θα το περίμενε ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός δυσκολεύεται όλο το τριήμερο να βρει την κατάλληλη ισορροπία στην MCL39 και στις κατατακτήριες δοκιμές έμεινε στην 3η θέση. Ο teammate του, Λάντο Νόρις ήταν αυτός που πήρε την pole position και δεύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ.

Μετά το τέλος του Q3 o Πιάστρι παραδέχθηκε πως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε, όμως υπάρχει λόγος να χαμογελά: «Ήταν έντονες κατατακτήριες δοκιμές, όπως συμβαίνει πάντα εδώ. Μου θύμισαν πολύ αυτές του 2024 για να είμαι ειλικρινής. Στον πρώτο μου γύρο ένιωσα πολύ καλά, στον δεύτερο έκανα λάθος στο σικέιν και έχασα χρόνο. Ήξερα πως θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Συγχαρητήρια στον Λάντο. Είμαι χαρούμενος όμως με το αποτέλεσμα. Είναι ένα αρκετά δύσκολο τριήμερο αυτό, όμως ο χρόνος που έκανα ήταν αρκετός για την 3η θέση. Είναι καλό το αποτέλεσμα».

Must be something in the white suits 😉



Your starting trio for the #MonacoGP 🇲🇨#McLaren | #MP7Reborn pic.twitter.com/lyxyxej6ek