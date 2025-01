Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε την ονομασία του μονοθεσίου που θα οδηγήσουν οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στη φετινή σεζόν της Formula 1.

H ομάδα που έχει τραβήξει τα βλέμματα των φίλων της Formula 1 –και όχι αδίκως– δεν είναι άλλη από τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα κυριαρχεί στην καθημερινή ειδησεογραφία από τη μέρα που ο Λιούις Χάμιλτον επισκέφθηκε για πρώτη φορά το εργοστάσιο στο Μαρανέλο.

Η επικοινωνιακή διαχείριση της άφιξης του Χάμιλτον ήταν εξαιρετική, ενώ ταυτόχρονα η αγωνιστική ομάδα ετοιμαζόταν για την έναρξη της σεζόν. Ο Βρετανός έκανε τα πρώτα του χιλιόμετρα στο Φιοράνο υπό την παρουσία χιλιάδων τιφόζι στα περίχωρα της πίστας, ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Βαρκελώνη για ιδιωτικές δοκιμές.

