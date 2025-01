H έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν του WEC πλησιάζει και το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής μας προετοιμάζει για εντυπωσιακές μάχες.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για τους αγώνες αντοχής. Το WEC βλέπει τη δημοφιλία του να αυξάνεται κάθε χρόνο και δεν γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μόνο όταν διεξάγονται οι 24 Ώρες Λε Μαν.

Το 2024 είδαμε ένα άκρως συναρπαστικό πρωτάθλημα, ενδεχομένως το καλύτερο στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού. Η Porsche πήρε τον τίτλο οδηγών με τους Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε, ενώ η Toyota Gazoo Racing κατέκτησε εκείνο των κατασκευαστών.

Το πλουσιοπάροχο grid

Το 2025 στο WEC θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, η Hypercar και η LMGT3. Στην πρώτη, η οποία αποτελείται από πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα, θα αγωνιστούν 3 Ferrari, 3 Porsche, 2 Toyota, 2 Peugeot, 2 Cadillac, 2 Alpine, 2 Aston Martin και 2 BMW.

Στην κατηγορία LMGT3, η οποία αποτελείται από αγωνιστικά αυτοκίνητα βασισμένα σε μοντέλα δρόμου, θα πάρουν μέρος 2 Lexus, 2 Ferrari, 2 Porsche, 2 BMW, 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Aston Martin, 2 Ford και 2 Corvette.

Πρόγραμμα με σπουδαίους αγώνες

Στο φετινό καλεντάρι του WEC περιλαμβάνονται 8 αγώνες, από τους οποίους αυτός που ξεχωρίζει είναι φυσικά οι 24 Ώρες Λε Μαν. Από τους υπόλοιπους 7 αγώνες, οι πέντε έχουν διάρκεια 6 ώρες, ένας έχει διάρκεια 8 ώρες και ένας έχει διάρκεια 10 ώρες.

Η πρεμιέρα της σεζόν είναι τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου. Στον αγώνα αυτό θα κάνει ντεμπούτο η Aston Martin Valkyrie με τον θηριώδη ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα στην κατηγορία Hypercar. Με δεδομένο το πώς εξελίχθηκε η σεζόν του 2024, η φετινή αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστική.

Το τρέιλερ που δημοσίευσε το WEC στους λογαριασμούς του στα social media μας κάνει πάντως να ανυπομονούμε.

