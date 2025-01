Μπορεί να είναι 43 ετών όμως ο Ισπανός πιστεύει πως έχει ορισμένες αρετές στην οδήγησή του που δεν φθίνουν, παρά την πάροδο του χρόνου.

Μία από τις αγαπημένες ασχολίες του Φερνάντο Αλόνσο ήταν ανέκαθεν να περιαυτολογεί και να εκθειάζει τον εαυτό του. Βέβαια, τα δύο πρωταθλήματα και οι 32 νίκες σε Grand Prix δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης του ταλέντου και των δυνατοτήτων του.

Ο Ισπανός, που τον Ιούλιο θα γίνει 44 ετών, ακόμα ψάχνει την πολυπόθητη 33 νίκη της καριέρας του και ευελπιστεί το σερί 12 χρόνων μακριά από το κορυφαίο σκαλί του βάθρου να σταματήσει φέτος. Παρά την κακή σεζόν της Aston Martin το 2024, ο Αλόνσο παραμένει αισιόδοξος πως θα κερδίσει και πάλι στη Formula 1.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο DAZN, o Αλόνσο ρωτήθηκε σχετικά με τα δυνατά του σημεία ως οδηγός του σήμερα: «Τα δυνατά μου σημεία; Οι εκκινήσεις σίγουρα, η απόδοσή μου υπό μεγάλη πίεση και να αντλώ το μέγιστο από αυτό που μπορεί να μου δώσει ένα μονοθέσιο. Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση, τα μονοθέσια δεν μένουν ποτέ στάσιμα. Το οδηγικό μου στιλ με τους V10 κινητήρες διέφερε από το στιλ μου με τους V8 και τώρα με τους τούρμπο κινητήρες έχει αλλάξει και πάλι».

