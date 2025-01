Ο θρύλος των αγώνων ράλλυ μαρτύρησε πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν αυτός που κυνήγησε την ιταλική ομάδα για να φύγει από τη Mercedes.

Η μεγαλύτερη μετακίνηση οδηγού στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1 δεν είναι άλλη από αυτή του Λιούις Χάμιλτον από τη Mercedes στη Ferrari. Αυτό αποδείχθηκε από το ενδιαφέρον που προσέλκυσε η πρώτη εμφάνιση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τα κόκκινα σπάζοντας μάλιστα ρεκόρ στα social media.

O Χάμιλτον αντικατέστησε τον Κάρλος Σάινθ στην ομάδα του Μαρανέλο, με τον Ισπανό να κατευθύνεται προς το εργοστάσιο του Γκρόυβ για λογαριασμό της Williams. Ο πατέρας του, Κάρλος Σάινθ Sr. μίλησε στο El Cafelito για τον Λιούις Χάμιλτον και τη Ferrari με αφορμή την πρώτη του εμφάνιση με μονοθέσιο των Ιταλών και έκανε μεγάλες αποκαλύψεις.

One of the best feelings, on film 🎥 pic.twitter.com/sijzSNorf0