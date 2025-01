Η Ferrari χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές στον προσομοιωτή για να βοηθήσει τον Λιούις Χάμιλτον να προσαρμοστεί πλήρως στο νέο του περιβάλλον, διαγράφοντας κάθε σύνδεση με τις προηγούμενες ομάδες του.

Η Ferrari, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την απόλυτη απόδοση από τον νέο οδηγό της, Λιούις Χάμιλτον, υιοθετεί καινοτόμες και, σύμφωνα με πληροφορίες, «ακραίες» μεθόδους στον προσομοιωτή. Ο στόχος είναι να «σβήσουν» οποιοδήποτε ίχνος οδηγικών συνηθειών και δεδομένων που έχει αποκομίσει ο Χάμιλτον από την πολυετή του θητεία στη Mercedes.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εντάχθηκε στη Ferrari για τη σεζόν 2025, σε μια κίνηση που συγκλόνισε τον κόσμο της Formula 1. Η Ferrari φαίνεται να κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι ο Χάμιλτον θα ενσωματωθεί πλήρως στη φιλοσοφία της ομάδας.

Σύμφωνα με πηγές, ο Χάμιλτον περνάει ώρες στον προσομοιωτή, όχι μόνο για να εξοικειωθεί με το μονοθέσιο αλλά και για να «αναπρογραμματίσει» τον τρόπο που προσεγγίζει την οδήγηση. Οι μηχανικοί της Ferrari χρησιμοποιούν ειδικά προσαρμοσμένα σενάρια που τον ωθούν να εγκαταλείψει τις συνήθειες που ανέπτυξε στη Mercedes και να υιοθετήσει τη μοναδική δυναμική της Ferrari.

Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν ακραίες συνθήκες οδήγησης, όπως σενάρια χαμηλής πρόσφυσης, απότομες αλλαγές ρυθμίσεων και προσμοιώσεις διαφορετικών επιφανειών πίστας. Αυτές οι τεχνικές έχουν σχεδιαστεί για να «αποσπάσουν» από τον Χάμιλτον κάθε τι που θυμίζει τις προηγούμενες ομάδες του.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ferrari ενσωματώνει επίσης δεδομένα από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, ώστε να δημιουργήσει μια συνεκτική οδηγική φιλοσοφία που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο οδηγών.

Οι ακραίες μέθοδοι της Ferrari έχουν προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις. Υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι αυτή η στρατηγική δείχνει την αποφασιστικότητα της ομάδας να επιστρέψει στην κορυφή, ενώ οι επικριτές την χαρακτηρίζουν ως υπερβολικά ελεγκτική, που ενδέχεται να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία του Χάμιλτον.

